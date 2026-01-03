4 xu hướng thời trang nếu mặc không khéo sẽ khiến bạn trông già hơn tuổi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Thời trang là một công cụ mạnh mẽ để thể hiện bản thân, nhưng đôi khi chỉ cần mắc phải sai lầm nhỏ cũng có thể vô tình khiến vẻ ngoài của bạn trông già dặn. Một chút lưu ý về chi tiết sẽ giúp diện mạo của bạn trẻ trung.

1. Những bộ vest big size xộc xệch, thùng thình

1.png

Những chiếc blazer và quần tây quá khổ đang là trend, nhưng rất dễ khiến bạn trông luộm thuộm và lỗi thời. Mấu chốt ở form dáng và cấu trúc, những bộ vest xu hướng oversize hiện đại được may đo có ý đồ, rộng rãi thoải mái nhưng vẫn tôn dáng.

Bắt trend không phải là cứ vơ đại bộ nào thùng thình cũng được, vì nó sẽ khiến cả bộ trang phục trông xộc xệch và kém sang. Trong khi đó, những gì vừa vặn và phù hợp sẽ luôn an toàn, dù không thời thượng nhất nhưng vẫn đạt đủ các tiêu chuẩn thời trang.

2. Phối trang phục đen thiếu điểm nhấn

2.png

Màu đen là màu sắc vượt thời gian và all black là kiểu phối đồ mà nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Bất cứ lúc nào không biết mặc gì thì mặc đồ đen là an toàn và hiệu quả khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên, một bộ trang phục toàn màu đen mà không có điểm nhấn gì sẽ khiến bạn trông nhàm chán và già cỗi.

Đặc biệt là vào những ngày tông màu da xuống sắc vì tâm trạng hoặc sức khỏe, màu đen càng làm bạn trông già hơn tuổi. Lúc này, cần cân bằng màu đen với các màu trung tính nhẹ nhàng hơn như màu camel, nude hoặc xám. Và đừng quên thêm phụ kiện để thắp sáng trang phục và thể hiện dấu ấn riêng.

3. Kính râm gọng lớn

3.png

Kính râm oversize có thể rất thời trang, nhưng nếu quá lớn chúng sẽ lấn át khuôn mặt, cộng với việc thiết kế không hợp thời đại sẽ khiến bạn trông già hơn. Thay vào đó hãy chọn gọng kính phù hợp với hình dạng và kích thước khuôn mặt. Một gọng kính cỡ vừa, cân đối sẽ tôn lên các đường nét tự nhiên mà không lấn át vẻ ngoài của bạn.

4. Quần denim bạc màu hoặc sờn

4.png

Mặc dù quần denim bạc màu đang là xu hướng, nhưng nếu rách nhiều hoặc sờn màu, bạc màu quá mức có thể khiến bạn trông lỗi thời. Hãy nâng cấp phong cách của mình với những chiếc quần denim hiện đại, có cấu trúc với độ co giãn nhẹ để tạo sự thoải mái. Quần jeans tối màu, kiểu dáng thẳng hoặc ôm sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung và thời trang hơn cho bạn.

Ái Ái
