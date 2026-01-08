Sự kiện Dior: CORTIS "bùng nổ" MXH, tương tác hài hước với Mingyu SEVENTEEN

HHTO - CORTIS lần đầu dự sự kiện Dior tại Hàn Quốc, hút tương tác khủng trên mạng xã hội. Nam đại sứ Mingyu SEVENTEEN gây sốt với giao diện bảnh bao. Trong khi đó, Han So Hee lại khiến netizen tiếc nuối vì tạo hình "chưa đủ wow".

Chiều 6/1, thương hiệu Dior tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson tại Hàn Quốc. Giữa không gian cửa hàng được tân trang lộng lẫy, dàn đại sứ và khách mời đình đám Mingyu SEVENTEEN, Nam Joo Hyuk, Han So Hee, CORTIS đổ bộ, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông.

Mingyu SEVENTEEN lại có màn hóa thân thành bạch mã hoàng tử gây sốt. Nam đại sứ lăng xê Look 23 nằm trong BST Summer 2026 của thương hiệu. Điểm nhấn tạo hình nằm ở hàng cúc đặc trưng mang đậm cảm hứng "Napoleon".

Nam Joo Hyuk duy trì phong độ với vẻ ngoài lãng tử. Nam diễn viên toát ra khí chất tri thức trong bản phối tông màu trung tính, layering nhiều lớp khéo léo.

Khách mời gây bất ngờ nhất tại sự kiện Dior gọi tên CORTIS. Năm nam tân binh khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện với phong cách lịch lãm, khác hẳn hình tượng boy phố bụi bặm thường thấy.

CORTIS diện các thiết kế từ BST Xuân Hè 2026 dành cho nam của thương hiệu, ra mắt hồi tháng 7/2025. So với bản gốc hở bạo trên runway, tạo hình của nhóm tại sự kiện được phối "kín cổng cao tường" hơn hẳn. Các tín đồ thời trang khen ngợi khả năng "cân đồ" của dàn nam idol.

Khoảnh khắc "ôn bài" tạo dáng của nhóm tân binh hot thoát vòng. Tại khu vực chụp ảnh bên trong cửa hàng, đoạn clip tương tác tạo hình trái tim giữa James CORTIS và Mingyu SEVENTEEN lại khiến fan "cười nghiêng ngả".

James "khuấy đảo" hot topic các diễn đàn mạng xã hội Hàn, Trung, Việt sau sự kiện thời trang. Anh cả CORTIS có hàng loạt khung hình "tuyệt đối điện ảnh" qua ống kính báo chí và fansite.

Đây không phải lần đầu tiên CORTIS “đánh bùa choáng” người hâm mộ trong các thiết kế của Dior. Giữa tháng 12, nhóm nhạc tân binh đã đổ bộ tạp chí GQ Hàn Quốc số Khai niên trong những bộ cánh phóng khoáng, táo bạo.

So với dàn sao nam, các mỹ nhân Hàn được đánh giá là có lựa chọn trang phục tương đối an toàn tại sự kiện.

Roh Jeong Eui diện bộ trang phục denim nhạt, gây bàn tán vì gương mặt khác lạ. Các ý kiến bày tỏ tiếc nuối, cho rằng việc giảm cân quá đà ảnh hưởng tới vẻ đẹp tràn đầy sức sống thường thấy của nữ chính Hierarchy.

Bất chấp thời tiết lạnh giá chỉ vào khoảng -4 độ C, cựu thành viên IZ*ONE - Kim Min Ju diện váy ngắn dáng bí, phối cùng áo jacket kẻ sọc.

Han So Hee cá tính trong bộ cánh gồm áo da dáng ngắn và quần jeans ống đứng, túi Lady Dior cỡ vừa. Từng có nhiều giao diện phá cách ấn tượng, diện mạo lần này của nữ đại sứ bị nhận xét là "chưa đủ wow".