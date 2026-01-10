Hoa hậu Thanh Thủy khiến dân mạng phân vân: Để tóc mái liệu có xinh hơn?

HHTO - Màn thay đổi ngoại hình của Hoa hậu Thanh Thủy làm cư dân mạng xôn xao, người ủng hộ người lại thích nàng hậu “quay về thời ngày xưa” hơn.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy tham dự buổi tiệc sang trọng trên du thuyền cùng nhiều nàng hậu đình đám khác. Cô nổi bật với bộ váy đỏ rực rỡ, kiểu dáng quây khoe bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn. Nhưng tâm điểm chú ý của cư dân mạng lại dồn vào mái tóc của nàng hậu.

Thanh Thủy búi tóc cao, hơi đánh rối và để mái thưa, kèm theo vài lọn tóc mai rủ mềm mại. Nhiều người cho rằng nàng hậu không hợp để mái, nhìn cô có phần già dặn hơn bình thường.

Các cư dân mạng nhận xét Thanh Thủy có phần trán thanh tú, khi búi tóc cao sát đầu, để lộ trán thì nhìn gương mặt rất cân đối, thần thái sáng bừng. Bằng chứng là trong đêm Chung kết Miss International 2024, Thanh Thủy tỏa sáng rạng rỡ khi búi tóc cao.

Hoặc khi thả tóc xõa, uốn xoăn nhẹ và rẽ ngôi giữa, ngôi bên thì Thanh Thủy vẫn lộng lẫy như nữ thần. Tóc mái dài luôn là chân ái của các nàng hậu, nên đa số người đẹp V-Biz đều chung thủy với tóc dài ngang lưng và để lộ trán.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Thanh Thủy khẳng định cô vẫn rất xinh đẹp, dễ thương với tóc mái. Chỉ là khán giả đã quen nhìn Thanh Thủy mái dài nên chưa quen với phiên bản mái thưa của cô mà thôi.

Quan trọng là Thanh Thủy rất sẵn sàng thay đổi hình ảnh, không đóng khung bản thân vào phong cách nhất định. Chỉ riêng điều này đã xứng đáng được netizen động viên cổ vũ. Và thời gian qua, Thanh Thủy cũng liên tục thử nghiệm nhiều kiểu tóc mái khác nhau, mỗi lần xuất hiện đều mang lại cảm giác mới mẻ.