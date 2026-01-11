Một tạp chí "tinh hoa" gây tranh cãi vì bộ ảnh "khó hiểu", nam người mẫu là ai?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Bộ ảnh thời trang đầu năm của Tatler Vietnam - Nhã Tập Tinh Hoa có sự góp mặt của hai người mẫu trẻ Akira Huang và Amélie Ngọc Linh Fromm nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội.

Những ngày đầu năm 2026, các tín đồ thời trang trên Threads bàn tán "rôm rả" về bộ hình Fashion Well: Mùa lễ hội của chúng ta được đăng tải trên các kênh mạng xã hội của Tatler Vietnam.

tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-1re.jpg

Netizen chỉ ra nhiều vấn đề của bộ hình từ mặt hình ảnh đến nội dung. Nguyên nhân gây tranh cãi chủ yếu đến từ các shoot hình có cách xử lý ánh sáng, chọn bối cảnh, bố cục thiếu logic khiến người xem cảm thấy khó hiểu.

tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-lin-2.jpg
tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang.jpg

"Ý nghĩa gì đằng sau cảnh cậu trai đuổi theo một cô gái mang cao gót trượt ván trong nhà?" - một tài khoản Threads bình luận.

tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-linh-5663.jpg
tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-lin-1.jpg

Bên cạnh đó, nội dung chú thích (caption) của bộ ảnh cũng bị check var. Lối diễn đạt bị chê tối nghĩa, lạm dụng từ ngữ bóng bẩy gây cảm giác mệt mỏi cho người đọc. Một số người dùng nghi ngờ văn bản có sự can thiệp "quá mức" của trí tuệ nhân tạo (AI).

tatler-vietnam-fashion-well.jpg
tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-f.jpg

Tâm điểm của cuộc tranh luận còn hướng về người mẫu nam trong bộ ảnh vì thần thái, cách tạo dáng thiếu tự nhiên.

tatler-vietnam-akira-huang.jpg

Tuy nhiên, ở một góc nhìn đa chiều hơn, nhiều người lên tiếng bảo vệ cho sự xuất hiện của Akira Huang. Thực tế, anh có sự nghiệp riêng với tư cách là tài năng triển vọng của làng golf Việt Nam, từng đạt được một số thành tích tại các giải đấu trẻ.

Trên thực tế, việc sử dụng người mẫu không chuyên nhưng có thành tựu chuyên môn vốn là một xu hướng phổ biến trên các tạp chí thời trang. Rất nhiều tên tuổi doanh nhân, cầu thủ hay các vận động viên từng được mời "lên bìa" GQ, Harper's Bazaar, VOGUE để truyền cảm hứng.

tatler-vietnam-nha-tap-tinh-hoa-08-may-issue-khai-thien-johnathan-hanh-nguyen.jpg
tatler-vietnam-nha-tap-tinh-hoa-vol15.jpg

Tatler Vietnam - Nhã Tập Tinh Hoa ra mắt vào tháng 8/2024, là ấn bản Việt Nam của Tatler Asia.

talter-vietnam-linh.jpg
tatler-vietnam-fashion-well-akira-huang-linh-am.jpg

Nhiều ý kiến cho rằng thay vì chỉ trích gay gắt, cộng đồng mạng cần một cái nhìn khoan dung hơn để tạp chí điều chỉnh và hoàn thiện.

Dạo quanh website fanpage, bức tranh toàn cảnh được đánh giá là tương đối khả quan với nhiều bộ ảnh chỉn chu, khai thác tốt yếu tố nghệ thuật. Ngay cả trong bộ ảnh gây tranh cãi, những khoảnh khắc của mẫu nữ Amélie Ngọc Linh Fromm vẫn được khen ngợi.

fb-170126.jpg
MIDI
#Tatler Vietnam #Nhã Tập Tinh Hoa #tranh cãi thời trang #Akira Huang #Amélie Ngọc Linh Fromm #Fendi

