Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam tham dự Chủ Nhật Đỏ

JEANIE - Ảnh: Trọng Tài - Như Ý

HHTO - Sáng 11/1, dàn Hoa hậu, người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024 tham dự chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự góp mặt của Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn người đẹp giúp lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.

Dàn người đẹp có mặt ở sự kiện từ 7h sáng gồm Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng và người đẹp Nguyễn Mai Phương.

chu-nhat-do3.jpg
﻿chu-nhat-do.jpg﻿
﻿chu-nhat-do1.jpg﻿﻿
chu-nhat-do2.jpg

Bằng hình ảnh trẻ trung, gần gũi cùng những chia sẻ chân thành, các người đẹp đã truyền cảm hứng tích cực, khích lệ giới trẻ chung tay chia sẻ giọt máu đào, trao đi hy vọng và sự sống cho cộng đồng.

truc-linh.jpg
truc-linh1.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh hy vọng sự kiện năm nay sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và giới trẻ, cùng nhau sẻ chia những “giọt máu yêu thương” tới những người đang cần.

phuong-linh.jpg

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tự hào khi được trở thành một phần của hành trình Chủ Nhật Đỏ đã kéo dài đến năm thứ 18.

thu-hang.jpg

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự gắn kết và trách nhiệm xã hội: "Mỗi giọt máu không chỉ cứu sống một mạng người trong giây phút nguy kịch, mà còn góp phần xây dựng một ngân hàng máu an toàn, sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp, tai nạn hay bệnh nhân cần điều trị dài ngày. Đó thực sự là một mạng lưới sống được dệt nên bởi tấm lòng của cả cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để mỗi người kiểm tra sức khỏe định kỳ và ý thức hơn về giá trị của sự sống. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao".

mai-phuong.jpg

Người đẹp Mai Phương - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã từng hiến máu 5 lần, cô chia sẻ: "Hiến máu không đau như nhiều người nghĩ, quy trình lại rất an toàn, nhanh chóng và được thực hiện bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Chỉ 15-20 phút của bạn có thể mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Các bạn trẻ chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết - hãy dùng điều đó để tạo ra một giá trị thiết thực. Hãy thử một lần, để cảm nhận niềm vui khi biết mình là anh hùng trong câu chuyện của ai đó."

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TP.HCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.

Tiền Phong Online
