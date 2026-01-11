Hoa hậu Thanh Thủy biến hóa đa phong cách tại các sự kiện đầu năm mới 2026

HHTO - Mặc dù đã kết thúc cả 2 nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ của người hâm mộ sắc đẹp. Nàng hậu luôn biết cách làm mới bản thân, thay đổi phong cách, mang đến diện mạo xinh đẹp rực rỡ trong mọi sự kiện.

Năm 2025, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp xúc với nhiều thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới. Mới đây, nàng hậu có mặt tại sự kiện giới thiệu son YSL The Slim Couture Matte.

Hoa hậu Thanh Thủy mặc trang phục màu đen, phong cách trẻ trung, hiện đại, xinh đẹp sắc sảo. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khoe trọn đường nét khuôn mặt xinh đẹp.

Tại sự kiện sau đó, buổi tiệc tri ân cuối năm và chiêm ngưỡng những thiết kế mới nhất trong BST Serenade on the Waves - Haute Holiday 2026 của hai nhà thiết kế VUNGOC&SON, Hoa hậu Thanh Thủy thay đổi phong cách. Nàng hậu xinh đẹp vừa dịu dàng, vừa quyến rũ trong thiết kế váy ren cúp ngực màu đỏ.

Mới đây nhất, trong lễ trao giải Ngôi sao Xanh, Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt với thiết kế dạ hội khoe trọn lưng trần quyến rũ. Không chỉ nổi tiếng với bờ vai mắc áo hiếm có khó tìm, Thanh Thủy còn được biết đến với rãnh lưng đẹp nhất nhì làng Hoa - Á hậu Việt. Hiếm có người đẹp nào có được rãnh lưng hoàn hảo như nàng hậu.

Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ về định hướng tương lai, cô khẳng định sẽ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và theo đuổi mục tiêu hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới: “Tôi sẽ tiếp tục phát triển và mang sứ mệnh truyền cảm hứng của mình đi xa hơn, với mục đích giúp đỡ phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái chính là những phẩm chất làm nên Sức Mạnh Phụ Nữ (WOMEN POWER)”.