Á hậu Thu Ngân mang trang phục đan từ sợi tái chế đến Miss Intercontinental 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam 2025, trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2026. Tại buổi send-off, người đẹp trình diễn trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Châu Ro Cầu Mùa”. Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng cô đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Chiều 11/1, lễ trao sash và công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 đã diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam 2025, sẵn sàng bước ra sân chơi quốc tế.

thu-ngan.jpg

Tại buổi send-off, người đẹp trình diễn trang phục văn hoá dân tộc mang tên Châu Ro Cầu Mùa. Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng cô đến với Miss Intercontinental 2026.

thu-ngan2.jpg
thu-ngan1.jpg

Châu Ro Cầu Mùa được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Với ba sắc màu biểu tượng: Màu đen của đất mẹ, màu đỏ của lửa và màu trắng của ánh sáng, bộ trang phục được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

﻿thu-ngan4.jpg
thu-ngan3.jpg

Á hậu Thu Ngân sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m72. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một “chiến binh” mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023. Năm 2025, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam và được lựa chọn để đến với đấu trường Miss Intercontinental 2026.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
