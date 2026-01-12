Hoa hậu Khánh Vân khoe nhan sắc dịu dàng với áo dài Tết của NTK Lê Thanh Hòa

HHTO - Hoa hậu Khánh Vân làm người mẫu giới thiệu BST áo dài Tết Bính Ngọ 2026 của NTK Lê Thanh Hòa. Nàng hậu khoe nhan sắc xinh đẹp cùng các thiết kế nổi bật, không hổ danh là Người đẹp Áo dài của nhiều cuộc thi nhan sắc.

Hoa hậu Khánh Vân rất có duyên với tà áo dài, cô từng đăng quang Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013 và hai lần đoạt danh hiệu Người đẹp Áo dài tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Áo dài cũng là cảm hứng chính cho thiết kế trang phục dân tộc Khánh Vân mang đến Miss Universe 2020.

Mỗi năm, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, Hoa hậu Khánh Vân lại tung ra một vài bộ ảnh với áo dài truyền thống. Năm nay, nàng hậu xuất hiện khá sớm với bộ ảnh áo dài đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Các mẫu thiết kế dựa theo áo dài truyền thống, cách tân ở phần cổ và eo, mang đến vẻ đẹp nữ tính.

Hoa hậu Khánh Vân diện các mẫu áo dài có màu sắc trơn, không hoạ tiết, được may từ lụa Mã Châu mượt mà, đẹp nổi bật. Nàng hậu lựa chọn phụ kiện như hoa cài đầu, nơ đính trên tóc và hoa tai cùng tông màu, tạo nên tổng thể thống nhất vô cùng hút mắt.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Khánh Vân giữ nhịp hoạt động khá ổn định nhưng chọn hình ảnh chín chắn và cân bằng hơn. Cô vẫn góp mặt tại các sự kiện thời trang, show giải trí và một số hoạt động liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, song song với việc dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu chia sẻ cuộc sống đời thường nhẹ nhàng, tích cực, cho thấy một giai đoạn viên mãn cả về tinh thần lẫn sự nghiệp.