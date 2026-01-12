Vượt mặt dàn sao gạo cội, sao nhí Owen Cooper làm nên lịch sử giải Quả Cầu Vàng

HHTO - Ở tuổi 16, Owen Cooper liên tiếp được xướng tên tại các lễ trao giải danh giá như Emmy, Critics’ Choice và Quả Cầu Vàng. Chuỗi thành tích hiếm thấy này đưa nam diễn viên trẻ trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất của thế hệ diễn viên mới.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 vừa ghi nhận cột mốc lịch sử khi Owen Cooper được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Với chiến thắng này, ngôi sao của loạt phim Adolescence (Biến cố tuổi thành niên) chính thức trở thành nam diễn viên phụ trẻ nhất trong lịch sử giải thưởng, khi cậu giành được tượng vàng ở tuổi 16.



Owen Cooper ở Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83, diễn ra sáng 12/1 (giờ Việt Nam) tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles. Ảnh: Getty Images

Owen Cooper là một diễn viên nhí người Anh, sinh ngày 5/12/2009. Trước khi gây bão tại Quả Cầu Vàng, nam diễn viên đã sớm khẳng định thực lực khi giành chiến thắng tại giải Emmy và Critics’ Choice Awards. Thành tích này giúp cậu trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá mà bất kỳ diễn viên kỳ cựu nào cũng mơ ước.

Owen Cooper là diễn viên trẻ nhất trong lịch sử lần lượt giành trọn bộ ba giải Quả Cầu Vàng, Emmy và Critics’ Choice.

Tại Quả Cầu Vàng năm nay, Owen đã vượt qua những cái tên đình đám như Billy Crudup (The Morning Show) hay Jason Isaacs (The White Lotus). Phát biểu trên sân khấu nhận giải, Cooper bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với gia đình và những người đã luôn ủng hộ mình trong suốt chặng đường vừa qua.

"Đứng ở đây, tại Quả Cầu Vàng, vẫn là điều em không thể tin nổi. Đây là một hành trình đáng kinh ngạc mà em và gia đình đã cùng trải qua", nam diễn viên chia sẻ.

Ngôi sao 16 tuổi cũng khiến khán giả thích thú khi nhớ về những ngày đầu theo đuổi đam mê. Cậu cho biết mình từng là cậu bé duy nhất trong lớp học diễn xuất, điều khiến cậu cảm thấy "khá ngượng ngùng", nhưng chính trải nghiệm đó đã giúp Cooper trưởng thành và không ngừng học hỏi.

"Em vẫn đang học hỏi mỗi ngày, đặc biệt là từ những diễn viên tuyệt vời đang có mặt trong căn phòng này", Cooper nói thêm.

Ảnh: Getty Images

Thành công của Owen gắn liền với vai diễn Jamie Miller trong miniseries Adolescence (Biến cố tuổi thành niên) trên Netflix. Đây là vai diễn chuyên nghiệp đầu tay của cậu, được thực hiện khi Owen mới 14 tuổi.

Adolescence xoay quanh Jamie Miller, một thiếu niên bất ngờ bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của một nữ sinh cùng trường. Thông qua quá trình điều tra và những buổi làm việc với cảnh sát, bác sĩ tâm lý và gia đình, bộ phim dần hé lộ những áp lực tâm lý, xung đột nội tâm và những tác động phức tạp của môi trường xung quanh đối với người trẻ trong giai đoạn trưởng thành.

"Adolescence" là series tâm lý gây sốt Netflix năm 2025. Ảnh: Netflix

Dù là "tân binh", Owen đã chứng minh bản lĩnh khi vượt qua thử thách ghi hình theo hình thức one-shot (quay liền mạch không cắt cảnh). Cậu đã có những màn tung hứng xuất sắc cùng các diễn viên gạo cội như Stephen Graham và Erin Doherty, góp phần đưa Adolescence trở thành một trong những tác phẩm truyền hình thành công nhất năm.