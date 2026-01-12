Trấn Thành đóng phim cùng Park Bo Gum, dân tình hóng cinetour tại Việt Nam

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, Trấn Thành sẽ chính thức góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn, đóng cùng mỹ nam đình đám Park Bo Gum. Dự án phim mang tên The Sword: A Legend of the Red Wolf sẽ là lần đầu nam nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh quy mô lớn của xứ Kim chi.

Báo Hàn nhắc tên Trấn Thành trong dự án phim.

Trấn Thành tham gia phim điện ảnh Hàn cùng Park Bo Gum.

Đặc biệt, vai diễn của Trấn Thành trước đó từng được nhắm cho tài tử Cha Seung Won, người gần đây đã góp mặt trong siêu phẩm No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook và đang lên đường tranh giải quốc tế. Do lịch bấm máy bị dời từ tháng 8 năm ngoái sang năm nay, Cha Seung Won đã quyết định rút lui và vai diễn sau đó được giao cho Trấn Thành đảm nhận.

Cha Seung Won rời dự án.

Park Bo Gum đóng nam chính của phim.

Ngay sau khi tin tức này lan truyền, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất ngờ và không khỏi bàn tán. Không ít người hy vọng rằng ngoài việc quay phim, Park Bo Gum sẽ có chuyến ghé thăm Việt Nam để tham gia các hoạt động quảng bá phim và tương tác với fan, thậm chí là một hành trình cinetour hoành tráng. Nhiều bình luận còn hào hứng dự đoán về việc Trấn Thành sẽ nói tiếng Hàn trên màn ảnh, có những khoảnh khắc đáng chú ý chứ không chỉ là một vai "lướt qua".

Khán giả hy vọng có cinetour tại Việt Nam.

2025 là một năm bận rộn nhưng thành công rực rỡ với Trấn Thành trên nhiều mảng, từ vai trò MC của hàng loạt chương trình nổi tiếng như Em Xinh "Say HI", Anh Trai "Say Hi" mùa 2, A.I Là Ai?... đến màn trở lại đột phá trong Running Man Vietnam mùa 3. Giờ đây khi bước sang năm 2026, Trấn Thành sẵn sàng tập trung hơn cho điện ảnh, khởi đầu với dự án phim Tết Thỏ Ơi?? trong vai trò đạo diễn và diễn viên.

Về phần The Sword: A Legend of the Red Wolf, đây là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Kim Han Min, lấy đề tài cổ trang. Trong phim, Park Bo Gum vào vai một chiến binh bị mất trí nhớ trong cuộc chiến khốc liệt, và vô tình mắc kẹt giữa những màn tranh giành quyền lực của 5 phe phái để sở hữu thanh kiếm thiêng Godumakkhan. Bộ phim dự kiến khởi quay trong tháng 1/2026, và còn quy tụ các diễn viên đáng chú ý khác như Joo Won, BiBi...