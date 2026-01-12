2 Ngày 1 Đêm: Lê Dương Bảo Lâm là "cừu đen", Kiều Minh Tuấn bỏ ngang giữa chừng

HHTO - Ở tập 15 "2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể", cây hài Lê Dương Bảo Lâm bất lực khi bị các anh em còn lại "chỉ điểm". Trong khi đó, "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn bất ngờ bỏ ngang khi đang thực hiện thử thách.

Kiều Minh Tuấn bỏ ngang giữa chừng

Trong tập 15 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể, các thành viên tham gia thử thách bình chọn xem người nào là "chú cừu đen" phải qua đêm một mình trên đồi hoang. Tuy nhiên, con đường đến chỗ bỏ phiếu lại khiến dàn cast "đau tim": Đường tối, vắng vẻ, không khí lạnh cóng và từng người phải tự đi một mình cùng với ngọn đèn nhỏ trong tay.

5 anh em còn lại dù sợ hãi nhưng cố gắng bình tĩnh, vừa đi vừa tự thả miếng. Chỉ riêng một người ngay từ đoạn bắt đầu đã thấy bất ổn là "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn. Khi phát hiện ra chỉ một mình đi lên đồi hoang một mình, nam diễn viên bị "chưng hửng".

Mặc dù tung hết tuyệt chiêu nài nỉ, Kiều Minh Tuấn không thuyết phục được ê-kíp nên đành cắn răng đi một mình. Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài bước, "Cris Phản" lại nhào ra hù dọa khiến nam diễn viên càng yếu bóng vía hơn.

Kiều Minh Tuấn "khó chịu vô cùng" khi phải lên đồi hoang một mình. Ảnh: BTC.

"Đủ rồi, hiểu rồi, thì ra trên đó là có đồi, giống mấy đồi mình thường đi chơi, không có gì" - màn độc thoại tự trấn an của Kiều Minh Tuấn khiến khán giả cười nghiêng ngả. Trên đường đi, khi nghe có tiếng gió hú, tiếng suối hay thấy miếng vải trắng bay lơ lửng, "chú Sáu" liền rơi vào trạng thái hoảng loạn, la hét thất thanh.

Lê Dương Bảo Lâm trở thành "cừu đen"

Ở tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể, sau khi tất cả các anh em cùng thực hiện bỏ phiếu bình chọn, ê-kíp cũng đặt ra câu hỏi để các thành viên đoán xem ai sẽ là người đặt số phiếu cao nhất trở thành "cừu đen". Sau ba tiếng đếm, tất cả các ngón tay đều chỉ về hướng "Thu Diễm" khiến nam diễn viên "khóc không thành tiếng".

"Thu Diễm" Lê Dương Bảo Lâm chán chường vì bị anh em đồng loạt "chỉ điểm". Ảnh: BTC.

Lý do đầu tiên được Ngô Kiến Huy đưa ra là vì Dương Lâm mặc một cây đen - đúng đặc điểm nhận dạng của "chú cừu đen". Trong khi đó, Cris Phan tấu hài vì Dương Lâm ngồi giữa nên mọi người chọn về anh là quá hợp lý.

Ê-kíp công bố Dương Lâm và HIEUTHUHAI là 2 thành viên có số phiếu bình chọn bằng nhau. Thay vì nhường nhịn em út, Dương Lâm quyết hơn thua với HIEUTHUHAI. Kiều Minh Tuấn vì để phiếu trắng nên cũng sẽ phải tham gia tay trắng tay đen cùng Dương Lâm và út Hiếu để phân định kết quả.

Cuối cùng, kết quả không khác gì với dự đoán ban đầu, Dương Lâm chính là cái tên trở thành "cừu đen" và phải lên đồi hoang ngủ một mình.