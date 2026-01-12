Nghệ sĩ Indie tái xuất: Vũ Thanh Vân ra album đầu tay, The Flob “họp phụ huynh”

HHTO - Đầu năm 2026 mở ra bức tranh sôi động cho giới Indie Việt, khi các nghệ sĩ đồng loạt trở lại với album mới, concert cá nhân và những show diễn mang dấu ấn riêng.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, thị trường âm nhạc Việt đã sớm “nóng” lên với loạt sự kiện và sản phẩm mới được tung ra. Đáng chú ý, bên cạnh các tên tuổi quen thuộc của dòng nhạc đại chúng, cộng đồng nghệ sĩ Indie cũng đang bước vào giai đoạn thăng hoa khi nhiều gương mặt đồng loạt trở lại đường đua.

Loạt nghệ sĩ Indie gia nhập đường đua âm nhạc đầu năm.

Nổi bật trong số đó là sự tái xuất của Vũ Thanh Vân. Nữ ca sĩ vừa chính thức phát hành album phòng thu đầu tay, sau hành trình bỉ theo đuổi âm nhạc kể từ năm 2018. Album mang tên Cuộc Đào Tẩu Của Vũ Thanh Vân kể về một “hành trình khứ hồi”, nơi giọng ca tự đối diện với chính mình, rời đi để rồi quay về trong trạng thái trưởng thành hơn. Album gồm 10 chương nhạc, là thành quả của quá trình hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nghệ sĩ quốc tế, cho thấy bước tiến rõ nét về tư duy âm nhạc và cá tính sáng tạo.

Không dừng lại ở bản thu âm, Vũ Thanh Vân tiếp tục nâng tầm trải nghiệm cho khán giả với solo concert The Great Escape. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 17 và 18/1/2026, nơi những ca khúc trong album sẽ lần đầu được trình diễn trực tiếp cùng ban nhạc chuyên nghiệp.

Vũ Thanh Vân đầu tư chỉn chu cho lần quay trở lại với âm nhạc.

Song song đó, giới Indie còn chứng kiến một dấu mốc đặc biệt khác đến từ rapper Táo - nghệ sĩ được biết đến với lối rap ma mị, giàu tính tự sự. Sau những thành công trước đó, Táo chính thức đưa Conceptual Show “Trú Bão” trở lại vào ngày 16/1.

“Trú Bão” được xây dựng như một không gian hầm trú ẩn thân mật, nơi khán giả được dẫn dắt vào hành trình chuyển hoá bản ngã của một linh hồn cô độc. Táo trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất nhằm giữ trọn tinh thần sáng tạo nguyên bản, kể lại hành trình âm nhạc từ album Đĩa Than, EP Y? cho đến những sáng tác mới nhất. Đồng hành cùng anh trong “cơn bão” này là loạt nghệ sĩ khách mời như: Hải Sâm, Bệt Band, Bảo Ngọc, Oanh Vũ, Long Basid, Dozen Districts…

Conceptual Show với dàn khách mời hoành tráng.

Bên cạnh đó, The Flob - ban nhạc Indie được yêu mến bởi phong cách "gào kim loại" giàu năng lượng cũng vừa lên thông báo "sold out" toàn bộ hạng vé của Đại Đồng Tour - đêm diễn dành cho những ai yêu thích âm nhạc của nhóm.

The Flob không đứng ngoài đường đua âm nhạc dịp đầu năm.

Các hạng vé tại Đại Đồng Tour được đánh giá là "yêu thương" - phù hợp với tệp khán giả trẻ.

Thậm chí, The Flob còn khiến cộng đồng mạng thích thú khi tổ chức hoạt động đặc biệt mang tên “Xin phép phụ huynh cho đi Đại Đồng” bằng những buổi livestream trên TikTok, trực tiếp đứng ra "năn nỉ" phụ huynh thay cho các khán giả trẻ được đến nghe nhóm biểu diễn.

The Flob và lối ứng xử duyên dáng, gần gũi với người hâm mộ.

Có thể thấy, đầu năm 2026 đang mở ra một bức tranh sôi động cho dòng nhạc Indie Việt, nơi các nghệ sĩ không chỉ trở lại với sản phẩm mới, mà còn mạnh dạn đầu tư vào những trải nghiệm nghệ thuật chỉn chu, mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Indie đang dần khẳng định vị thế riêng trong đời sống âm nhạc đương đại.