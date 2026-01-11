Phương Mỹ Chi ẩn ý vai diễn trong phim Trấn Thành, một Em Xinh sợ "ban biển"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tại fan meeting Lò Cò tối 10/1, Pháo bất ngờ xuất hiện từ chiếc blind box khổng lồ. Tuy nhiên, tâm điểm sự chú ý lại dồn vào màn tương tác sợ "ban biển" của nữ rapper khi bị Phương Mỹ Chi liên tục ẩn ý về vai diễn trong phim Tết sắp tới.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục xôn xao trước danh tính nữ chính trong dự án Thỏ Ơi của Trấn Thành. Dù hình ảnh trong poster có nốt ruồi ở vị trí đặc biệt trùng khớp với Pháo, nhưng người trong cuộc vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Mọi nghi vấn chỉ thực sự được củng cố khi đôi bạn thân Pháo - Phương Mỹ Chi có màn đối đáp đầy ẩn ý trên sân khấu Lò Cò.

thooi-1.jpg
Netizen gọi tên Pháo trong phim Tết của Trấn Thành.

Trong tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng, Pháo mang đến bất ngờ lớn khi bước ra từ chiếc blind box bí ẩn. Rũ bỏ vẻ gai góc, cô nàng hóa thân thành "Hoàng Tử Ếch" đội nón xanh, trở thành món quà "sít-rịt" dành tặng khán giả. Sự xuất hiện với hình ảnh tươi vui, năng động này tạo nên điểm nhấn thú vị bên cạnh "chị Bảy".

Tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng với sự kết hợp của Pháo và Phương Mỹ Chi. - Clip: Tôn Huy.

Ở phần giao lưu, Phương Mỹ Chi dành lời khen cho khả năng diễn xuất của bạn mình: "Tui thấy bà diễn xuất ok đó, làm diễn viên điện ảnh thử. Hoặc là Tết này đi đóng phim thử luôn". Trước lời gợi ý quá "trúng tim đen", Pháo có chút bối rối và chia sẻ sợ... "ban biển" (lập biên bản vì lộ thông tin mật). Thấy bạn căng thẳng, Phương Mỹ Chi nhanh trí "chữa cháy": "Tui chỉ gợi ý đóng phim Tết thôi chứ tui có nói bà đóng phim Tết đâu mà lo".

thooi.jpg
Pháo xuất hiện trong "hộp mù" tại fan meeting Lò Cò﻿.

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca Vũ Trụ Có Anh tiếp tục bồi thêm một câu nhận xét đầy thâm thúy: "Nãy nhiều muôn thú mà thiếu con Thỏ". Dù là lời nói đùa hay cố tình "nhắc khéo", chi tiết này khiến người hâm mộ liên kết với những đồn đoán bấy lâu, càng thêm tin tưởng vào màn ra mắt của Pháo trên màn ảnh rộng dịp Tết này.

Phần giao lưu khiến Pháo sợ "ban biển". - Clip: Tôn Huy.
1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Pháo #Phương Mỹ Chi #phim Tết #Fan Meeting #Thỏ Ơi

