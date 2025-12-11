Hết đóng vai già, hết đi chọc cười, nay Trấn Thành làm kẻ ác trong phim chiếu Tết

First look trailer của Thỏ Ơi! mang đến không khí sôi động, rộn ràng của một trường quay talk show, nơi nhân vật của Lyly có vẻ là host của một talk show ăn khách mang tên “Chị Bờ Vai". Câu nhận xét của nhân vật do Pháp Kiều thủ vai: “Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!” càng khiến người xem tò mò về “Chị Bờ Vai” và chương trình mà cô đang dẫn dắt. Phân cảnh tiếp theo dường như bắt đầu tuyến nội dung chính của phim, khi một khách mời “đặc biệt” rụt rè với câu hỏi: “Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ?”

Trấn Thành bắt đầu xuất hiện, mang vẻ nguy hiểm đầy hằn học với ánh mắt sắc lạnh. Hình ảnh này khá mới lạ so với những tạo hình trong các phim trước đây của vị đạo diễn, càng khiến độ tò mò dành cho phim càng tăng cao. Tiếp theo đó là một loạt hành động điên cuồng mất kiểm soát, gào thét, đập phá, chứng minh cho những chia sẻ đầy sợ hãi của cô gái là một kẻ đã “theo dõi, thao túng, dằn vặt” cô.

Cô gái đứng sau mặt nạ đã gặp phải chuyện gì?

Dù vậy, cô vẫn nghẹn ngào chia sẻ: “Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?”. Rồi gần như ngay lập tức, góc quay thay đổi, để lộ ra vẻ lạnh lùng khác lạ sau lớp mặt nạ thỏ của cô gái đáng thương vừa rồi, khiến người xem không khỏi bất ngờ, và rùng mình trong sự phấn khích: rốt cuộc ai mới là kẻ thao túng? Trailer cũng kết thúc với tiếng gọi “Thỏ ơi!!” hệt như tên phim, cùng câu hỏi bỏ ngỏ của “Chị Bờ Vai”: “Ảnh có đánh em không?”, càng khiến người xem thêm tò mò.

Netizen đoán rằng nữ chính trong phim chính là rapper Pháo

First look poster của Thỏ Ơi! mang sắc thái đỏ và đen với hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ giấu mặt trong bóng tối, trên tay cầm chiếc mặt nạ thỏ. Dù ê kíp vẫn giấu kín tên diễn viên nữ chính nhưng netizen đã suy đoán đây chính là rapper Pháo.