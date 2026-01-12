Running Man Vietnam 3: Pháo được khen nức nở, có biệt danh mới "Vua lì đòn"

HHTO - Em xinh Pháo trở thành cái tên nổi bật trong tập 14 của Running Man Vietnam mùa 3, trụ đến phút cuối bằng cách chơi hết mình.

Tham gia tập 14 của Running Man Vietnam mùa 3, Em xinh Pháo khiến khán giả vô cùng bất ngờ, thậm chí được yêu thích và trở thành đề tài gây sốt vì cách chơi lăn xả, thông minh và hấp dẫn đến từng phút.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Pháo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những màn "chơi chữ" duyên dáng, như "phóng lên nào - Pháo lên nòng" để thuyết phục các thành viên phía Trưởng phòng lựa chọn. Trải qua các trò chơi, cô nàng đều tham gia hết mình, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội Liên Bỉnh Phát. Tuy nhiên phải đến vòng xé bảng tên, Pháo mới thật sự toả sáng.

Nhiều cư dân mạng tặng cho Pháo biệt danh "vua lì đòn" khi cứ ngỡ cô nàng sẽ sớm bị loại khi Liên Bỉnh Phát bị xé bảng tên từ sớm. Thế nhưng bằng sự bình tĩnh của mình, nhất là luôn lắng nghe lời khuyên "giữ chặt bảng tên" của Liên Bỉnh Phát, Pháo mạnh mẽ sống sót đến tận cuộc chiến cuối cùng trước Lan Ngọc và 52Hz.

Pháo phòng thủ tuyệt đối trước những màn xé bảng tên gay cấn.

Khán giả khen ngợi Pháo, đặt cho cô nàng biệt danh "vua lì đòn".

Nàng rapper còn gây sốt cõi mạng khi có màn "lật mặt" bất ngờ, liên minh với Lan Ngọc - Quang Tuấn để đánh bại Trấn Thành, rồi nhanh trí xé luôn bảng tên Quang Tuấn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cách chơi bùng nổ, phòng thủ "full giáp" nhưng tấn công đúng lúc của Pháo khiến người xem vỡ oà thích thú, không tiếc lời khen ngợi.

Khoảnh khắc Pháo xé bảng tên của Quang Tuấn gây sốt mạng xã hội.

Thực chất đây không phải lần đầu Pháo cho thấy độ lăn xả, sức mạnh của mình trên chương trình truyền hình. Khi tham gia Sao Nhập Ngũ hay các trò chơi thể lực của Em Xinh "Say Hi", cô nàng cũng từng trở thành đề tài bàn tán bởi cách chơi thông minh, nhiệt tình nhưng vẫn biết "thả miếng" dễ thương, tạo thiện cảm với khán giả.