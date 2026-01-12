Chia sẻ về thói quen đọc sách, Phương Mỹ Chi và Kỳ Duyên nhận phản ứng khác biệt

HHTO - Mới đây, phát ngôn của Phương Mỹ Chi về thói quen đọc sách bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Kéo theo đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng bất ngờ được nhắc tên.

Mới đây, tập podcast Have A Sip với khách mời là Phương Mỹ Chi, bất ngờ viral trở lại nhờ loạt đoạn "best cut" ghi lại những chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ. Bên cạnh câu chuyện gần gũi về hành trình làm nghề và đời sống cá nhân, Phương Mỹ Chi còn ghi điểm nhờ cách ứng xử khéo léo, thể hiện EQ cao trước các câu hỏi của host Thùy Minh.

Đặc biệt, phân đoạn xoay quanh chủ đề thói quen đọc sách nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận và thu hút sự quan tâm lớn từ netizen.

Cụ thể, trước câu hỏi của host: “Nếu em bị lạc trên hoang đảo, em sẽ mang theo cuốn sách nào?”, Phương Mỹ Chi không né tránh mà lựa chọn cách “chèo lái” câu chuyện một cách nhẹ nhàng, chân thành. Nữ ca sĩ nửa đùa nửa thật: “Mang cái khác được không?”, rồi thẳng thắn thừa nhận bản thân không có thói quen đọc sách.

Chính sự tự nhiên ấy đã giúp Phương Mỹ Chi nhận được sự cảm thông từ netizen. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng là thực tế chung của không ít người trẻ hiện nay, đặc biệt với một nghệ sĩ có lịch diễn dày đặc như giọng ca Bóng Phù Hoa, việc không duy trì thói quen đọc sách là điều hoàn toàn có thể thấu hiểu.

Cách ứng xử của Phương Mỹ Chi khi được hỏi về thói quen đọc sách.

Tuy nhiên, câu chuyện của Phương Mỹ Chi vô tình gợi nhắc đến một trường hợp từng gây nhiều tranh luận trước đó liên quan đến Hoa hậu Kỳ Duyên. Trong khi chia sẻ của Phương Mỹ Chi nhận được sự cảm thông từ công chúng, thì phát ngôn của Kỳ Duyên về việc "chưa đọc hết một cuốn sách" lại từng vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều.

Khán giả "lội ngược dòng quá khứ" về trường hợp trước đó của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên từng trở thành tâm điểm tranh luận với phát biểu ở phần thi thuyết trình: “Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh”. Phát ngôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, đồng thời chạm đến những định kiến và kỳ vọng sẵn có của công chúng về tri thức cũng như hình ảnh chuẩn mực của một Hoa hậu.

Thời điểm đó, Hoa hậu Kỳ Duyên phải đối mặt với chỉ trích lớn từ dư luận.

Xoay quanh tranh cãi này, nhiều ý kiến cho rằng sự khác biệt trong phản ứng của dư luận đến từ vị trí và bối cảnh của từng nghệ sĩ. Với một Hoa hậu như Kỳ Duyên, công chúng thường đặt ra kỳ vọng cao hơn ở nhiều phương diện như học vấn, chiều sâu tri thức, cách ứng xử, sự tinh tế và hình ảnh chuẩn mực. Việc bị chú ý, soi xét kỹ lưỡng từng phát ngôn hay hành vi gần như là điều khó tránh khỏi khi đảm nhận vai trò đại diện cho nhan sắc và trí tuệ.

Trong khi đó, đối với ca sĩ như Phương Mỹ Chi, sự quan tâm của khán giả thường tập trung nhiều hơn vào chuyên môn nghệ thuật, giọng hát và các sản phẩm âm nhạc, thay vì kỳ vọng họ trở thành hình mẫu về thói quen đọc sách hay tri thức hàn lâm.

Khán giả sử dụng "hệ quy chiếu" khác nhau giữa hai nghệ sĩ.

Chưa kể, bối cảnh phát ngôn cũng được xem là yếu tố then chốt. Nếu với Phương Mỹ Chi, đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện trao đổi trong không gian trò chuyện cởi mở của podcast, thì với Kỳ Duyên, phát ngôn lại được đưa ra trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn.