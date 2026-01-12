Từ ồn ào của Chang Mây, khán giả càng yêu thích Viễn trong "Cách Em 1 Milimet"

HHTO - Ngoài đời, Chang Mây đang vướng ồn ào khi bị bạn trai cũ tung tin chưa được kiểm chứng còn trên phim Cách Em 1 Milimet, Ngân của Chang Mây lại luôn có Viễn ở bên che chở quan tâm.

Vừa mới nổi tiếng chưa lâu, Chang Mây (hay Quỳnh Trang) đã lao đao khi bị bạn trai cũ “bóc phốt”. Dù Chang Mây đã lên tiếng phủ nhận nhưng ồn ào này vẫn làm hình ảnh “nữ thần thanh xuân” của cô bớt lung linh.

Chang Mây và Sơn Tùng đẹp đôi trong Cách Em 1 Milimet

Và khi Chang Mây gặp rắc rối vì bạn trai cũ, khán giả càng thấy sự đối lập giữa hoàn cảnh của nữ diễn viên và vai diễn của cô trong Cách Em 1 Milimet. Chang Mây đóng vai Ngân thời trẻ, có mối tình đầu trong trẻo, ngọt ngào với Viễn. Hai người đã từng gắn bó với nhau suốt thời học trò, Ngân từng ước gì sẽ nhớ mãi các kỷ niệm về Viễn, Viễn cũng chỉ mong Ngân luôn đặt hình bóng của anh trong lòng.

Ngân và Viễn từng có chuyện tình đẹp suốt nhiều năm

Nhưng đến khi trưởng thành, Ngân đột ngột chia tay Viễn và kết hôn với người khác. Suốt nhiều năm, Viễn luôn day dứt với hàng trăm câu hỏi, rằng tại sao Ngân bất ngờ rời đi khi anh chuẩn bị cầu hôn cô, tại sao Ngân làm đám cưới nhanh chóng như thế.

Dù người khác xem như Ngân phản bội Viễn, anh vẫn luôn dõi theo cô, luôn có mặt lúc Ngân cần, luôn lặng lẽ ở phía sau hỗ trợ cô. Viễn chẳng có ý định hẹn hò với người khác bởi Ngân luôn nằm trong tầm mắt anh. Viễn cũng luôn muốn biết nếu ngày đó Ngân không bất ngờ mang thai, liệu cô có đồng ý cưới anh?

Viễn vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Ngân

Tình yêu chân thành và tha thiết của Viễn khiến khán giả đều than thở “cuộc đời này nợ tôi một chàng trai như Viễn” và chỉ mong Viễn, Ngân sớm thành đôi vào cuối phim. Bởi Ngân nay đã ly hôn, những hiểu lầm xưa kia cũng đã được hóa giải, Viễn vẫn một lòng một dạ yêu thương Ngân như xưa thì lẽ nào cô lại đóng cửa trái tim mãi?