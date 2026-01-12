Running Man Vietnam tập 14: 52Hz nhận Trấn Thành là "ba", Quang Tuấn phục thù?

HHTO - Trong tập 14 Running Man Vietnam 3 (Chạy Ngay Đi), "em xinh" 52Hz khiến khán giả thích thú với loạt tương tác đáng yêu cùng "Bò Biển" Trấn Thành.

Trấn Thành thân thiết với 52Hz

Tập 14 Running Man Vietnam 3 (Chạy Ngay Đi) lấy chủ đề chuyện công sở, đưa khán giả và dàn cast vào bối cảnh văn phòng kịch tính tại Tập đoàn R. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ sáng sớm. Các thành viên phải di chuyển bằng tàu điện Metro và vượt qua loạt thử thách "oái oăm" để kịp giờ chấm công. Vì đến muộn, Quang Trung và Quang Tuấn bị giáng cấp thành thực tập sinh. Đồng hành cùng họ là bộ ba khách mời Lương Thế Thành, Pháo và 52Hz.

Dàn nhân viên được chia thành 5 cặp đôi gồm: Trấn Thành - 52Hz, Quang Tuấn - Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus - Lương Thế Thành, Quang Trung - Quân A.P và Liên Bỉnh Phát - Pháo.

Ở nhiệm vụ đầu tiên - Đồng sức đồng lòng, cặp đôi “ba con” Trấn Thành và 52Hz có sự ăn ý tuyệt vời. Với sức mạnh của “Bò Biển”, Trấn Thành liên tục càn quét, cướp bóng và kiến tạo để 52Hz tấn công và chiến thắng thuyết phục.

Đến thử thách thứ hai, công ty R tiến hành bài kiểm tra đánh giá kiến thức chuyên môn với hình phạt “ghế bay” đầy ám ảnh. "Em xinh" 52Hz khiến khán giả cười nghiêng ngả với lời dặn dò Trấn Thành: "Dù có thể làm thì "ba" cũng phải thật slay, thật sang". Lúc này, "Bò Biển" bất lực: "Slay girl? Mình "ba" nó mà nó kêu mình phải slay".

"Bố già" Trấn Thành vừa phải đi tìm dấu mộc cho 52Hz, vừa phải đối đầu với liên minh vây bắt của Lan Ngọc, Quang Tuấn và Quân A.P.

Quang Tuấn "phục thù thành công"

Sau loạt câu hỏi ngoại ngữ với độ khó được Trấn Thành nhận xét là "như thi Đại học", Quang Tuấn lại liên tục đoán đúng những đáp án hóc búa, giúp anh và Lan Ngọc giành chiến thắng tuyệt đối. Đến cuộc đua xé bảng tên, "Công Chúa" (nickname của Quang Tuấn) cũng nhanh chóng sở hữu đủ dấu mộc và thực hiện màn phục thù huyền thoại - xé bảng tên của Anh Tú Atus.

Quang Tuấn - Lan Ngọc trở thành "cặp đôi hoàn hảo" của Running Man Vietnam tập 14.

Tập 14 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Quang Tuấn và Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì lại có thêm một cú "twist" mới: Có 3 "linh hồn" đang mạo danh nhân viên tập đoàn R. Nhiệm vụ của 7 nhân viên thật sự là phải hoàn thành công việc và rời công ty trước 12 giờ đêm.