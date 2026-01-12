Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vương Bình làm mới hit cùng Phùng Khánh Linh, "kín lịch" gặp gỡ fan dịp đầu năm

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - Vương Bình vừa cho ra mắt phiên bản mới cho "Thành Phố Phía Đông" kết hợp cùng Phùng Khánh Linh. Hai giọng ca đầy cảm xúc khiến bản hit trở nên sống động và thổn thức hơn.

Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi”, Vương Bình sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong Fan Music Meeting - Binhjama Party diễn ra vào ngày 22/1 tại TP.HCM. Chưa đầy 1 tuần mở bán, sự kiện nhanh chóng tẩu tán toàn bộ vé, riêng 2 hạng vé SVIP và VIP bán hết trong vòng chưa đầy 1 phút. Trước yêu cầu nhiệt tình từ các fan, Vương Bình và công ty quản lý lập tức xác nhận sẽ tổ chức cả Fan Music Meeting tại Thủ đô Hà Nội.

Ở địa hạt âm nhạc, Vương Bình đón nhận tin vui khi album debut Anh Bờ Vai được hãng đĩa Thời Đại công bố lọt Top album bán chạy nhất năm 2025. Nhân dịp này, Vương Bình đã làm mới album Anh Bờ Vai để dành tặng khán giả một phiên bản mới - Ấn Bản Kim. Mở màn dự án bằng ca khúc Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương kết hợp cùng CONGB, Vương Bình tiếp tục ra mắt ca khúc Thành Phố Phía Đông kết hợp cùng Phùng Khánh Linh.

poster-2.jpg

Trước đó, ca khúc Thành Phố Phía Đông từng lan tỏa khắp mạng xã hội một thời. Đặc biệt, trong giai đoạn đoàn tàu Metro ở TP.HCM bắt đầu hoạt động, hầu hết các nội dung quay hình tại đây đều sử dụng âm thanh là phần hát Thành Phố Phía Đông của Vương Bình. Ra mắt phiên bản mới cho ca khúc, Vương Bình chọn bắt tay cùng Phùng Khánh Linh.

Sự kết hợp giữa Vương Bình và Phùng Khánh Linh được khán giả trông đợi ngay từ khi công bố, bởi Phùng Khánh Linh vốn là “sầu nữ tóc trắng”, còn Vương Bình cũng được các fan Anh Trai “Say Hi” công nhận khả năng hát ballad “cực suy”. Cuối năm 2025 vừa qua, cả Vương Bình và Phùng Khánh Linh đều được Spotify lựa chọn cho chiến dịch tổng kết năm của nền tảng nghe nhạc hàng đầu, minh chứng cho thành tích “streaming” ấn tượng của hai nghệ sĩ.

4-1.jpg

Lần đầu tiên hai giọng ca đầy cảm xúc cùng hòa nhịp, thể hiện lyrics đẹp đẽ như một áng văn, Vương Bình và Phùng Khánh Linh mang đến một Thành Phố Phía Đông đầy thổn thức, xúc động về nỗi nhớ và tình yêu. Đoạn lyrics mới do chính Phùng Khánh Linh sáng tác, gửi gắm tâm trạng bồi hồi của một cô gái khi gặp lại chàng trai từng ở bên mình suốt quãng thời gian thanh xuân. Sự khắc khoải, da diết mà Phùng Khánh Linh đem vào Thành Phố Phía Đông càng tô đậm màu sắc Pop Ballad đượm buồn, đầy tiếc nuối vốn có của ca khúc.

3-2.jpg

Sau ca khúc Thành Phố Phía Đông, Vương Bình sẽ tổ chức Streaming Party - sự kiện online dành cho fan để nghe thử album Anh Bờ Vai - Ấn Bản Kim. Đồng thời, Vương Bình còn dành tặng người hâm mộ một ca khúc hoàn toàn mới, sẽ hé lộ Audio Teaser vào ngày 17/1. Ngày 19/1, album Anh Bờ Vai - Ấn Bản Kim sẽ chính thức lên sóng trên các nền tảng nhạc số, hứa hẹn đem đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc thú vị trong dịp đầu năm 2026.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
#Vương Bình #Phùng Khánh Linh #Thành Phố Phía Đông #hit mới #fan meeting #album debut #pop ballad

