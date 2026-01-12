Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau máy quay, Ngân - Viễn của Cách Em 1 Milimet có căng thẳng như trên phim?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngân - Viễn quả là cặp đôi căng thẳng nhất phim Cách Em 1 Milimet, lúc nào gặp nhau cũng xảy ra chuyện. Còn trên trường quay thì mọi chuyện ra sao?

Cách Em 1 Milimet có nhiều cặp đôi, mỗi đôi một kiểu. Tú và Bách lại đầy day dứt khi cứ đuổi bắt lẫn nhau, Thư và Biên lại trắc trở vì hoàn cảnh gia đình quá chênh lệch, Ngân và Viễn thì càng còn tình cảm càng làm đau đối phương.

cach-em-1.jpg
Ngân và Viễn có chuyện tình quá trắc trở

Hai người từng có chuyện tình không thể đẹp hơn, chỉ còn chờ một đám cưới nữa là trọn vẹn. Nhưng chẳng ngờ Ngân lại hiểu lầm Viễn, từ đó kéo theo một chuỗi sai lầm khiến Ngân kết hôn với một kẻ tồi tệ, còn Viễn lúc nào cũng sống với 1001 câu hỏi tại sao Ngân đột ngột rời đi. Một người hiểu lầm nhưng không chịu hỏi cho rõ ngọn ngành, một người lại chẳng giải thích nên cứ mãi nghĩ sai về đối phương.

cach-em-5.jpg
cach-em-7.jpg
Một người không chịu hỏi, một người chẳng giải thích cho hết hiểu lầm

Kết quả là mỗi khi gặp mặt, Ngân đều không thoải mái khi Viễn bật chế độ mỏ hỗn để cà khịa cô, trong khi Viễn cũng không ngại thừa nhận rằng anh luôn dõi theo Ngân vì chưa thể quên được cô. Trên phim, Ngân và Viễn có những màn đấu khẩu căng thẳng nhưng ngoài đời, Huyền Lizzie cùng Hà Việt Dũng lại cực nhí nhố.

cach-em-4.jpg
cach-em-11.jpg
Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng nhí nhố sau cảnh quay

Cho đến lúc này, khoảnh khắc Viễn cõng Ngân về nhà vẫn được khán giả yêu thích, vì là dịp để Viễn thổ lộ nỗi lòng. Xem phim thì ai cũng thấy đoạn này lãng mạn nhưng thực tế, Hà Việt Dũng rất mệt. Vì cảnh phải quay đi quay lại cho đủ ba góc cận, trung và toàn cảnh. Anh cõng Huyền Lizzie nhiều lần nhưng phải tỏ ra nhẹ nhàng, không được thở dốc, giữ dáng thẳng lưng và vẫn phải lo nhớ được lời thoại. Hà Việt Dũng thấy may nhất là Huyền Lizzie nhẹ cân nên diễn cảnh cõng cô không quá tốn sức.

cach-em-2.jpg
cach-em-3.jpg
Hai người từng đóng chung phim từ 2018

Năm 2018, Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng từng đóng chung phim Ngược Chiều Nước Mắt trong vai hai anh em. Và khi nhìn lại bộ phim này, ai cũng công nhận cả hai đều trẻ hơn xưa. Hà Việt Dũng ngày càng phong độ, Huyền Lizzie thì ngày càng xinh đẹp tươi tắn.

qc-4358.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Ngân Viễn #Cách Em 1 Milimet #diễn viên Cách em 1 milimet #Huyền Lizzie #Hà Việt Dũng

