Netizen ngỡ ngàng khi biết “Emily” Lily Collins và “Vecna” có một thời từng yêu

HHTO - Nhiều netizen ngạc nhiên khi phát hiện hai ngôi sao của hai series phim nổi tiếng trên Netflix - Lily Collins của “Emily In Paris” và Jamie Campbell Bower của “Stranger Things” - đã từng hẹn hò. Họ còn là một cặp đôi đẹp, khi chia tay đã khiến không ít fan tiếc nuối.

Gần đây, hai series phim nổi tiếng trên Netflix là Emily In Paris (Emily Ở Paris) và Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) đều lên sóng mùa mới. Emily In Paris ra mắt mùa 5, đưa Emily sang Rome (Ý) với những thử thách mới về công việc cũng như tình cảm. Stranger Things khép lại hành trình của mình với mùa 5 là mùa phim cuối, với trận chiến cuối cùng giữa những đứa trẻ của Hawkins và Vecna.

Lily Collins trong Emily In Paris.

Trong Emily In Paris, Lily Collins thủ vai Emily Cooper - nhân vật nữ trung tâm của toàn series. Cô là một cô gái người Mỹ, vì công việc mà đến Paris (Pháp). Mỗi mùa phim Emily In Paris khai thác cuộc sống của Emily chủ yếu ở Paris, như cô mặc trang phục gì, hẹn hò ai, chia tay ai, đăng gì trên Instagram…

Jamie Campbell Bower đảm nhận vai Henry Creel/Vecna trong Stranger Things.

Vecna là nhân vật được xem là phản diện chính của Stranger Things. Tên thật của anh ta là Henry Creel, còn được gọi là One (001). Khi còn là một cậu bé, Vecna đã có năng lực tâm linh mạnh mẽ, sau đó anh ta trở thành một thực thể có thể gọi là “quái vật” ở Thế Giới Ngược (Upside Down), dàn dựng các sự kiện để hủy diệt nhân loại. Nhân vật này được đảm nhận bởi nam diễn viên Jamie Campbell Bower.

"Vecna" và "Emily" trong The Mortal Instruments: City of Bones.

Với những khán giả mới biết Lily Collins và Jamie Campbell Bower qua hai series phim của Netflix, có thể họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra “Emily” và “Vecna” đã từng có một thời yêu nhau ngọt ngào. Nhưng với những fan của Lily Collins và Jamie Campbell Bower vào những năm 2010, mối tình lúc hợp lúc tan của họ đã khiến không ít người say mê.

Lily Collins tìm thấy tình yêu với Jamie Campbell Bower trên phim trường The Mortal Instruments: City of Bones (2012). Dù nội dung phim không được đánh giá cao, doanh thu kém cỏi khiến phần 2 không bao giờ được thực hiện, thì phim vẫn có điểm cộng là cặp đôi chính quá đẹp đôi. Những cảnh phim của Lily Collins và Jamie Campbell Bower trong The Mortal Instruments: City of Bones ngập tràn cảm xúc ngọt ngào. Đặc biệt phân cảnh nụ hôn đầu của họ trong vườn hoa nở rộ được chia sẻ rần rần khắp nơi.

Có thể nói, thời điểm đó là đỉnh cao nhan sắc của Lily Collins và Jamie Campbell Bower. Họ trở thành một cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ", biến các bức ảnh hẹn hò ở ngoài phố được chụp bởi paparazzi trở thành những bức ảnh thời trang như chụp cho tạp chí. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào năm 2013.

Vào năm 2015, cặp đôi “yêu lại từ đầu”. Khi đó, Lily Collins đã đăng một bức ảnh họ đang ôm nhau trên Instagram, kèm chú thích: “Cuộc sống thật kỳ diệu…” Các fan của cặp đôi này được một phen vỡ òa vì vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng “suy sụp” khi họ lại chia tay vào cuối năm 2015.

Mối tình giữa Lily Collins và Jamie Campbell Bower hợp rồi lại tan một lần nữa vào năm 2018. Đầu tháng 1/2018, cả hai dường như đã làm lành khi bắt đầu trao đổi những bình luận vui vẻ trên bài đăng Instagram của nhau. Vào mùa hè năm 2018, họ lại chia tay, một số nguồn tin tiết lộ rằng cả hai chia tay trong hòa bình.

Jamie Campbell Bower từng đính hôn với "Ginny" Bonnie Wright.

Trước khi hẹn hò với Lily Collins, Jamie Campbell Bower đã từng đính hôn với Bonnie Wright - nữ diễn viên đảm nhận vai Ginny Weasley của Harry Potter, nhưng hôn ước đã bị hủy bỏ vào năm 2012. Sau khi chia tay Lily Collins, Jamie cũng trải qua một số mối tình khác như với Jess Moloney - một quản lý tài năng sáng tạo, hay Elena Taber - một người mẫu và YouTuber…

Hiện tại, Lily Collins đã kết hôn với nhà làm phim Charlie McDowell. Đầu năm 2025, hai vợ chồng chào đón sự ra đời của cô con gái nhỏ.