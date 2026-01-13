Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ: Truyện trinh thám của Agatha Christie sắp lên phim

HHTO - Một chàng trai trẻ không thể thức dậy mặc cho những chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Bảy chiếc đồng hồ được xếp ngay ngắn, chỉ có một chiếc bị ném đi. Đó là khởi đầu của những vụ án mạng bí ẩn liên quan đến một hội kín nguy hiểm trong “Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ”.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung tác phẩm

Câu chuyện của Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ (The Seven Dials Mystery) bắt đầu tại dinh thự Chimneys, với một nhóm người trẻ tuổi có mặt ở đây để trải qua một kỳ nghỉ. Trong số đó có Gerry Wade - một anh chàng “nổi tiếng” với thói quen ngủ nướng, chỉ xuống ăn sáng khi giờ ăn trưa sắp bắt đầu.

Nhóm bạn của Gerry Wade muốn dạy cho anh chàng một bài học, liền nghịch ngợm nghĩ ra một trò chơi khăm. Cả nhóm mua những chiếc đồng hồ báo thức, tổng cộng tám cái, lén đặt vào phòng Gerry Wade và đợi hôm sau xem “trò vui”. Những chiếc đồng hồ sẽ lần lượt reo lên, với chiếc đầu tiên được cài đặt một mốc giờ chẳng lấy làm dễ chịu cho lắm - sáu giờ rưỡi sáng.

Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ xuất bản ở Việt Nam.

Thế nhưng, hôm sau, mặc kệ những chiếc đồng hồ báo thức đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh thức và thậm chí là làm phiền cả những vị khách khác của dinh thự Chimneys, Gerry Wade vẫn không tỉnh dậy. Nhóm bạn lên phòng thì phát hiện anh chàng đã chết vì bị đầu độc.

Thêm một điều bí ẩn nữa là có một ai đó đã xếp lại những chiếc đồng hồ ngay ngắn vào một chỗ. Nhưng chỉ có bảy chiếc. Còn một chiếc đã bị ném đi. Những chiếc đồng hồ lúc này mang đến cảm giác rợn người như thể nó sắp “đánh thức” một chuyện gì đó. Và chẳng bao lâu sau đó, thêm một người nữa trong nhóm bạn trẻ tuổi thiệt mạng.

Một số phiên bản bìa của The Seven Dials Mystery.

Với những độc giả yêu thích Hercule Poirot hay Bà Marple (Miss Marple) - hai thám tử nổi tiếng trong các sáng tác của Agatha Christie - Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ có thể sẽ gây hụt hẫng bởi hai thám tử này không xuất hiện. Thay vào đó, cuốn sách đánh dấu sự trở lại của tiểu thư Eileen Brent - hay còn được gọi là Bundle - cùng thanh tra Battle. Họ là những nhân vật đã từng xuất hiện trong một tác phẩm khác mang tên Bí Mật Dinh Thự Chimneys (The Secret of Chimneys). Tuy nhiên, Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ hoàn toàn có thể thưởng thức độc lập mà không cần phải đọc Bí Mật Dinh Thự Chimneys trước.

Tiểu thư Bundle trong bản phim chuyển thể của Netflix.

Tiểu thư Bundle là một cô gái trẻ sôi nổi, thậm chí có thể nói là quá sôi nổi so với những cô gái đồng trang lứa. Cô còn là một cô gái rất gan dạ. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Bundle ngay lập tức để mình cuốn theo vụ án mạng kỳ lạ này. “Đồng hành” phá án cùng Bundle là Jimmy Thesiger - một thành viên trong nhóm bạn trẻ tuổi có mặt ở dinh thự Chimneys, Bill Eversleigh - bạn của Gerry Wade, Loraine Wade - em gái của Gerry Wade.

Các manh mối dần hé lộ và kết nối với nhau, dẫn đến một hội kín có vẻ nguy hiểm tự xưng là Bảy Mặt Đồng Hồ, với trụ sở được “ngụy trang” trong một hộp đêm không mấy sang trọng. Bảy Mặt Đồng Hồ gồm có những ai? Gerry Wade có liên quan gì đến hội kín này?

Nếu so với những tác phẩm đỉnh cao của Agatha Christie, Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ sẽ không đạt được đến độ xuất sắc đó. Nhưng nó vẫn là một tiểu thuyết trinh thám thú vị, thậm chí được đánh giá là “mới mẻ” ở thời điểm xuất bản năm 1929.

Cuốn tiểu thuyết cũng được nhận xét là có phong cách và giọng điệu hơi khác biệt so với những tác phẩm trinh thám được xem là “truyền thống” hơn của Agatha Christie. Có thể thấy tác giả đã nỗ lực viết một cuốn tiểu thuyết “giật gân” - ở thời điểm nó ra mắt - với các yếu tố như án mạng, điệp viên, hội kín, âm mưu… đan xen nhau. Ngoài ra, Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ còn có yếu tố lãng mạn - điều không thường thấy trong tiểu thuyết của Agatha Christie.

Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ sẽ lên sóng Netflix vào 15/1.

Không quá xuất sắc nhưng Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ vẫn rất giải trí với những bất ngờ được tác giả cài cắm. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những độc giả yêu thích Agatha Christie, bởi nó giúp khám phá những khía cạnh mới của “nữ hoàng trinh thám”.

Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ được Netflix chuyển thể thành phim, sẽ lên sóng vào 15/1/2026.