Ấn tượng Kim Vân Kiều: Ấn bản kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du

HHTO - Cuốn Kim Vân Kiều ấn bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du có quá nhiều điều khiến người mê sách chỉ muốn được sở hữu một quyển.

Ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh (1765-2025) đại thi hào Nguyễn Du không chỉ có tác phẩm bất hủ của ông mà còn bổ sung thêm phần Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải cẩn thận ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923. Đáng chú ý nhất là bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm. Có thể nói đây là sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Hàng trăm năm nay, Truyện Kiều vừa là một kiệt tác văn chương, vừa là một hiện tượng văn hóa đặc biệt có sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần của người Việt. Lúc đầu Truyện Kiều được khắc in dưới dạng văn bản chữ Nôm, sau đó, các nhà nghiên cứu, các bậc thức giả lại phiên âm chữ Nôm sang chữ quốc ngữ và tiến hành khảo đính, chú giải, chú thích Truyện Kiều rất công phu.

Poème Kim Vân Kiều truyện do Trương Vĩnh Ký phiên âm, dịch ra chữ quốc ngữ và in năm 1875, là bản Kiều chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Tiếp sau đó chính là Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra quốc ngữ, chú giải, ấn hành năm 1913, tái bản có hiệu chỉnh vào các năm 1915, 1923 và 1933.

Bản dịch và chú giải Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh được yêu thích bởi lối phiên âm sáng rõ, cùng hệ thống chú giải uyên bác nhưng tiết chế, giúp độc giả quốc ngữ cảm nhận đúng tài năng, nghệ thuật thơ của Nguyễn Du.

Còn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã dành nhiều năm sáng tác tranh Kiều, không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện, mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong Truyện Kiều. Các tranh Kiều của ông đều vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu than chì, bột màu hoặc sơn dầu và kết hợp tài tình nghệ thuật truyền thống của dân tộc với kỹ thuật tạo hình của châu Âu.

Vì thế, ấn bản đặc biệt này của Kim Vân Kiều chính là dịp để bạn đọc được thấy các bậc tài hoa, tinh anh nước nhà cùng trở lại và càng thêm trân quý giá trị bất hủ của Truyện Kiều.