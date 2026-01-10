Xem phim nhà Ghibli: Trưởng thành là khi ta kiên định với lựa chọn của chính mình

Tình cảm gia đình và sự gắn kết

Trong Hàng Xóm Của Tôi Totoro, tình cảm gia đình được khắc họa qua câu chuyện của hai chị em Satsuki và Mei giữa những ngày mẹ nằm viện. Tác phẩm lay động khán giả bằng hình ảnh người chị cõng em chờ cha trong đêm mưa, hành trình tìm em lạc giữa rừng, hay nỗi lo lắng thầm lặng dành cho mẹ. Tình thân giống như ngọn lửa âm ỉ, đủ ấm áp để nâng đỡ tuổi thơ và để người xem soi lại chính ký ức gia đình của mình qua góc nhìn ngây thơ của trẻ nhỏ.

Hình ảnh nổi tiếng nhất của Hàng Xóm Của Tôi Totoro

Trong khi đó, Arrietty khắc họa tình cảm gia đình qua sự đối chiếu tinh tế giữa hai thế giới. Sho lớn lên trong một mái nhà thiếu vắng sự gắn kết, mang theo cảm giác cô đơn và cái nhìn bi quan về tương lai. Trái lại, Arrietty được chở che trong một gia đình nhỏ bé nhưng trọn vẹn yêu thương, nơi tình thân trở thành điểm tựa để cô bé đủ can đảm đối mặt hiểm nguy và đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu quý. Qua đó, bộ phim nhắc nhở rằng một gia đình ấm áp, dù giản dị nhưng là điều ước của rất nhiều người và cũng là nguồn sức mạnh thầm lặng giúp con người bước tiếp trong cuộc sống.

Arrietty bé nhỏ nhưng đầy lạc quan, đối lập với Sho to lớn mà ủ dột

Thấu hiểu và đồng điệu với thiên nhiên

Một trong những giá trị nhân văn đặc trưng của Studio Ghibli là cách các bộ phim khắc họa mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong chuỗi phim được trình chiếu lần này, thông điệp về thiên nhiên được khắc họa đa dạng, từ những khoảnh khắc đời thường êm dịu đến các xung đột dữ dội, khốc liệt.

Cảnh phim nào của Ghibli cũng đẹp như tranh

Ở Hàng Xóm Của Tôi Totoro, thiên nhiên được khắc họa bằng vẻ đẹp dịu dàng và đầy bao dung. Những cánh đồng, khu rừng, khu vườn xanh mát không chỉ là phông nền mà còn là người bạn thầm lặng, chở che và chữa lành cho các nhân vật. Totoro trở thành biểu tượng cho sự chung sống hài hòa giữa con người và tự nhiên, nơi hai chị em Satsuki và Mei tìm được sự bình yên giữa những lo âu đời thường.

Còn trong Arrietty, từng chiếc lá, bông hoa hay thảm cỏ đều mở ra một thế giới phong phú, đủ để nuôi dưỡng gia đình tí hon và cũng là nơi cậu bé Sho tìm thấy sự an ủi khi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Thiên nhiên trong hai bộ phim không phô trương sức mạnh, mà âm thầm kết nối, xoa dịu và nuôi dưỡng tâm hồn con người.

Mỗi chiếc lá trong Arrietty đều đầy bí ẩn lạ lẫm

Trái ngược với vẻ êm đềm ấy, Công Chúa Mononoke đặt thiên nhiên và con người vào thế đối đầu trực diện. Bộ phim phản ánh mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn, khi con người khai thác rừng núi để phục vụ cuộc sống, còn thiên nhiên đáp trả bằng cơn thịnh nộ dữ dội. Tuy nhiên, Hayao Miyazaki không chọn một bên thắng tuyệt đối. Thông qua bộ phim, ông muốn gửi gắm thông điệp cốt lõi rằng con người không thể tồn tại bằng cách đánh bại thiên nhiên, mà chỉ có thể phát triển bền vững khi học cách thấu hiểu, tôn trọng và chung sống hài hòa với thế giới tự nhiên.

Thiên nhiên ở Công Chúa Mononoke lại hoang dã và khắc nghiệt

Hành trình trưởng thành và khám phá bản thân

Hành trình trưởng thành trong thế giới Ghibli không đến từ những chiến thắng vang dội, mà bắt đầu khi nhân vật buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sự trưởng thành ấy trước hết đến từ việc bước ra thế giới mới. Arrietty bước vào thế giới con người và những biến cố mà gia đình gặp phải, từ đó cô bé ý thức rõ hơn trách nhiệm với gia đình. Ashitaka (phim Công Chúa Mononoke) rời bỏ bộ tộc Emishi, mang theo những bài học về lòng trắc ẩn để nhìn cuộc xung đột giữa con người và thiên nhiên một cách toàn diện, trưởng thành qua việc dám nói sự thật, dám lựa chọn dung hòa thay vì đối đầu cực đoan. Còn Lupin (phim Lupin đệ tam: Lâu đài Cagliostro) lại bộc lộ sự trưởng thành vượt bậc khi anh dành những khoảng lặng để suy ngẫm, phản tỉnh trước khi đưa ra quyết định hành động.

Mỗi nhân vật đều học cách trưởng thành qua khó khăn

Từ nhận thức đến hành động, các nhân vật đều tiến tới trách nhiệm và lựa chọn. Arrietty muốn gánh vác nhiều hơn cho gia đình, Ashitaka dám đứng giữa hai chiến tuyến để nói lên sự thật, còn Lupin sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân để bảo vệ điều đúng đắn. Ở Ghibli, trưởng thành không phải là đánh bại thế giới mà là hiểu mình là ai trong thế giới ấy và dũng cảm bước tiếp với lựa chọn của chính mình.