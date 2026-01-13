Ngọc Minh Trà Cốt tập 28, 29, 30: Twist "té ghế" từ đôi 5, "Lục trà" phá đám cưới

HHTO - Không chỉ quắn quéo với đoạn "Lục trà" "phát khùng" đến tìm "tỷ tỷ" trong đêm khi biết tin nàng sắp cưới Yến Bạch Lâu, khán giả sẽ còn "cười khà khà" đón cú sốc từ nhị tiểu thư với màn "dằn mặt" của nhị tiểu thư với tổ mẫu trong tập 29 - 30 của "Ngọc Minh Trà Cốt".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Vài tập gần đây của Ngọc Minh Trà Cốt, khán giả bực mình vì "đôi 5" Vinh Quân Thư - Bạch Dĩnh Sinh (Trương Nam - Trần Nhược Hiên) thay phiên nhau gieo sóng gió cho Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) thì tập 27 và 28, khán giả sẽ phải "xin lỗi" Bạch lang với cú bẻ lái gắt. Tất cả là màn kịch do đại tiểu thư bày ra.

Vào đêm xảy ra vụ cướp, Thiện Bảo đã đặt một ván cược với Bạch Dĩnh Sinh để chàng đồng ý hợp tác với mình. Từ việc Bạch lang yêu cầu Quân Thư phải lựa chọn, bị hạ thuốc rồi vứt xuống sông, được Tưởng Ích Khiêm cứu đều là kế hoạch của họ để trong ngoài phối hợp, từng bước tìm ra bằng chứng then chốt hạ bệ lão ta.

Bạch Dĩnh Sinh có bản tính hiền lành, chân thành, trượng nghĩa. Anh vì tình mà trở nên điên cuồng muốn hại đến cả người vô tội ở Vinh gia là vô lý và gãy thiết lập nhân vật. "Cục tức" của khán giả suốt hơn 2 tập qua đã được gỡ bỏ ở cuối tập 27.

Tình tiết tập 27 đúng nghĩa "sảng văn", push mạnh nữ chính. Người đàn ông chết khi đến tìm Thiện Bảo giao dịch trao đổi cuốn "Cẩm Tú Vạn Hoa Cốc", hàng xóm một mực vu oan cho cô đều là nàng và Bạch lang an bài. Dĩnh Sinh giả vờ nhất mục phục tùng, quậy đục nước phủ Vinh, lại khiến Tưởng Ích Khiêm tin rằng hắn đã ban ơn cứu mạng nên lão có lòng tin tuyệt đối với màn "hắc hóa" này.

Biết Thiện Bảo nhờ Vệ thị dâng sách giả hòng gây nhiễu loạn, Tưởng Ích Khiêm không ngại lôi ra bộ sách thật mình đã giấu bấy lâu, giao cho Bạch Dĩnh Sinh mang lên công đường đối chất. Ông ta suy tính có thể vạch trần nàng làm giả quà dâng Thái hậu, kéo theo Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) là tòng phạm.

Tuy nhiên, chính việc ông ta thừa nhận bộ sách Bạch lang mang đến là thật ngay trước mặt La đại nhân đã trở thành đòn "gậy ông đập lưng ông". Thiện Bảo nói hết đầu đuôi mình đã sắp xếp màn kịch này ra sao, hợp tác với Dĩnh Sinh thế nào. Chàng chính là nhân chứng sống mà Tưởng Ích Khiêm không thể chối cãi. Lão ta bị bắt vì tội tham ô, lạm quyền, vì tư thù mà hại Vệ gia.

Chính Thiện Bảo là người đốt cây trà vương, cũng ra lệnh cho nhị tiểu thư cứ làm theo lời của Tưởng Ích Khiêm để hắn tưởng rằng đã nắm được thóp họ Vinh.

Giang Lai chỉ là một phần được cậy nhờ trong kế hoạch lớn của Thiện Bảo. Quân Đới cũng lén nghe theo lệnh nàng. "Lục trà" hờn dỗi vì nàng giấu mình nhưng chẳng quá 3 phút đã được nàng dỗ ngọt thành công. Thiện Bảo trở về phủ Vinh, đúng lúc Quân Thư đang cãi cọ với Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) khi bắt gặp nàng ta đang lật bài ngửa với tổ mẫu. Nàng tranh cãi với đại tỷ, định cầm dao lao về phía tổ mẫu thì bị Thiện Bảo đẩy ngược ra, sau đó Yến Bạch Lâu vì đỡ 1 dao cho đại tiểu thư mà bị thương nặng.

Lão phu nhân ra lệnh nếu Bạch Lâu qua còn sống sẽ thực hiện ước nguyện của chàng - thành hôn với Thiện Bảo. Bà cố ý sai nàng đến chùa xin quẻ để nhìn thấy Giang Lai và Hứa My Anh đi cùng nhau. Người hầu tung tin khắp nơi đồn Lục lang vì chờ My Anh mà từ chối nhiều hôn sự tốt ở kinh thành, nói nàng là hôn thê của chàng. Tuy nhiên, Thiện Bảo chỉ cười trừ, cũng nói khéo rằng đã biết ý tổ mẫu.

Cuối tập 28, đại tiểu thư khuyên Bạch Lâu sớm khỏe để tổ chức hôn lễ. Đến tập 29, khán giả sẽ thấy Giang Lai đầu tóc rối bù, tức giận đến tìm đại tiểu thư. Chàng tức giận vì nghĩ nàng phản bội mình, quyết không bỏ lỡ người mình yêu. Thiện Bảo không phải người dễ dàng đổi ý chỉ vì tin đồn, nàng đã biết trước toan tính phía sau của Yến Bạch Lâu?

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 29 - 30.

Giang Lai sẽ đến phá đám cưới của Bạch Lâu - Thiện Bảo, mang theo tờ tố cáo được viết nguệch ngoạc của người ăn xin kia. Đó là người được My Anh thương tình cứu giúp trên đường đến nương nhờ "Lục trà" - Yến Bạch Lâu thật. Chàng đã bị đánh đến tàn phế tay chân, một mắt mù, cũng không thể nói, bất lực cố dùng miệng cầm bút để viết cáo trạng.

Sau biến cố này, trailer tập 30 tiết lộ phủ Vinh chính thức đổi chủ. Có vẻ sau chuỗi sai lầm liên tiếp vì sự độc đoán của mình, tổ mẫu quyết định để Thiện Bảo trở thành gia chủ. Cuối video nhá hàng, Giang Lai nhận được lệnh về kinh. Bảo Nhi cũng nhận được thư báo đến kinh thành giải quyết vụ việc có kẻ giả mạo trà phủ Vinh kinh doanh.

Cô nói rằng sự việc gì mà nghiêm trọng đến mức Quân Thư không giải quyết được, phải nhờ cứu viện. Câu thoại này cho thấy dường như Thiện Bảo sẽ không xử phạt tuyệt tình với "Vinh ngũ", mà cho cô cơ hội để tự phát triển ở chi nhánh khác. Và liệu rằng, Quân Thư có giúp sức gì đại tỷ trong việc vạch trần Yến Bạch Lâu hay không?

Hai tập tới sẽ còn đón một màn "đòi danh phận" cho An Trà của Quân Khê (Trình Tiêu), "phát cẩu lương" ngay trước mặt tổ mẫu khiến bà không muốn cũng phải nghe theo.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập. Kết cục sẽ được chiếu vào thứ 5 tuần này (15/1) trong gói express (xem trước).