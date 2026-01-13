Yết Hí gây bất ngờ lớn: Nam thứ Đại Húc được yêu thích hơn cả Trần Tinh Húc

HHTO - Một chuyện không tưởng của dòng phim ngôn tình đang diễn ra với Yết Hí khi nam thứ lại gây ấn tượng với khán giả hơn cả nam chính.

Với thể loại phim nào cũng vậy, nam nữ chính luôn là nhân vật được ưu ái nhiều nhất. Từ tính cách thú vị, tạo hình lung linh, góc quay ảo diệu và các khoảnh khắc lãng mạn... Ngược lại, vai thứ chỉ để làm nền, thậm chí còn là kẻ phản diện ngáng đường nam nữ chính nên khó lấy được thiện cảm của khán giả.

Nam thứ Bùi Chẩn bất ngờ được yêu thích

Chẳng ngờ khi phim ngôn tình Yết Hí lên sóng vài tập đầu tiên, người xem lại đặc biệt yêu thích nam thứ Bùi Chẩn của Đại Húc, quan tâm chú ý đến nhân vật này hơn cả hai vai chính. Trong bảng xếp hạng các nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong phim Hoa ngữ đang chiếu, Bùi Chẩn đứng đầu bảng trong khi Hồ Tu, Tiêu Trĩ Vũ đứng thứ 5-6.

Từng hành động của Bùi Chẩn đều rất ấn tượng

Thậm chí cảnh quay “gây ồn” nhất Yết Hí lúc này là đoạn Bùi Chẩn vào thang máy chung với Hồ Tu khi cô nghỉ việc, netizen đặc biệt ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nửa chính nửa tà của Bùi Chẩn và nhiều người chưa xem phim còn ngỡ đây là nam chính. Cảnh quay không hề có lời thoại, hai nhân vật chẳng tương tác gì nhưng netizen vẫn khen “ăn ý tràn màn hình”.

Cảnh quay đang gây sốt của Yết Hí

Trong phim, nam chính Tiêu Trĩ Vũ và nam thứ Bùi Chẩn có mối quan hệ khá rắc rối. Mẹ của Trĩ Vũ và cha của Bùi Chẩn kết hôn với nhau, nên cũng có thể xem hai người là anh em một nhà. Từ đó mà cuộc cạnh tranh để giành trái tim của nữ chính Hồ Tu sẽ càng thêm gay cấn, và khán giả đang mong được thấy Bùi Chẩn tiếp cận Hồ Tu nhiều hơn.

Và chưa gì cư dân mạng đã gọi Bùi Chẩn là Mạnh Yến Thần phiên bản 2.0. Trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, nam thứ Mạnh Yến Thần lạnh lùng, si tình đã giúp Ngụy Đại Hân vụt sáng thành sao, lấn át cả nam chính Dương Dương.