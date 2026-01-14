World tour của BTS công bố các điểm đến đầu tiên, vẫn còn cơ hội cho fan Việt

HHTO - Bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu, BTS nhanh chóng gây ấn tượng với hàng loạt đặc quyền chưa từng có dành riêng cho ARMY. Dù Việt Nam vẫn chưa được gọi tên, V-ARMY vẫn tiếp tục "manifest" trước những khoảng trống khá dài còn bỏ ngỏ trong lịch trình lẫn những tín hiệu "đèn xanh" dành cho Đông Nam Á.

22 giờ ngày 13/1 theo giờ Việt Nam (0 giờ ngày 14/1 theo giờ Hàn Quốc), BTS công bố lịch trình chính thức dành cho tour diễn toàn cầu mới, ngay lập tức khiến cõi mạng toàn cầu chao đảo với sự trở lại sau 3 năm tạm nghỉ để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lịch trình chính thức dành cho tour diễn toàn cầu của BTS.

Theo thông báo từ BigHit, tour diễn của BTS sẽ trải dài trên 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng 79 đêm diễn - quy mô tour "khủng" nhất trong số tất cả các nghệ sĩ K-Pop tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Mỹ, Anh hay Nhật, BTS cũng lần đầu "cập bến" các quốc gia như: Tây Ban Nha, Bỉ, Colombia, Peru, Argentina và Mexico.

Đúng với lời hứa "bày tỏ sự biết ơn dành cho các ARMY đã kiên nhẫn chờ đợi chúng mình suốt thời gian qua", BTS khiến ARMY lẫn netizen ngạc nhiên trước hàng loạt đặc quyền chưa từng có ngay từ chặng đầu tiên. Cụ thể, tour diễn toàn cầu của BTS sẽ bắt đầu tại Sân vận động Goyang (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 9/4. Đáng chú ý, giá vé chỉ dao động khoảng 3,5 triệu - 4,6 triệu đồng - một mức giá "rẻ sập sàn" so với mặt bằng chung trước đó.

"Cuộc chiến săn vé" giữa ARMY toàn cầu dự đoán sẽ còn khốc liệt hơn nếu mức giá vẫn duy trì ở khoảng dao động như hiện tại.

Hơn thế, các buổi diễn tại Sân vận động Goyang cũng được đặc biệt thiết kế theo hình thức 360 độ. Cách dựng sân khấu này được fan gọi vui là "thiết kế không góc chết", vì ngồi ở bất kỳ hạng ghế nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các thành viên.

Trái với tin đồn râm ran suốt thời gian qua, lịch trình chính thức của BTS đã không gọi tên Việt Nam như kỳ vọng. Tuy nhiên, Vnet đã chỉ ra nhiều điểm còn "bỏ ngỏ" trong danh sách điểm đến để từ đó thắp một "ngọn nến hy vọng".

Điểm đáng chú ý nhất chính là dòng chữ "Và còn nhiều quốc gia nữa sẽ được công bố trong năm 2027" ở cuối lịch trình world tour. Như vậy, lịch trình này chỉ mới là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi concert toàn cầu của BTS, không ngoại trừ khả năng các "sít-rịt" như Việt Nam sẽ được tung ra trong giai đoạn tiếp theo vào 2027.

Số đêm diễn ở Singapore và Thái Lan đã được nâng lên.

Lịch trình tour lần này cho thấy nhiều “đèn xanh” dành cho khu vực Đông Nam Á khi nhóm mạnh tay tăng số đêm diễn ở nhiều quốc gia - Thái Lan nâng lên 3 đêm và Singapore lên đến 4 đêm. Đồng thời các điểm đến như Malaysia, Philippines và Indonesia cũng chính thức "tái xuất" sau khoảng thời gian dài không góp mặt trong danh sách.

Với mật độ concert đều đặn hàng tuần, các V-ARMY cũng tinh ý nhận ra lịch diễn hiện tại của BTS đang có nhiều khoảng trống vào tháng 9, tháng 11/2026 và suốt tháng 1/2027. Xét theo khoảng cách giữa các điểm đến, người hâm mộ suy đoán có nhiều khả năng khoảng tháng 11 và tháng 1 BTS sẽ tiếp tục bổ sung các chặng ở tại châu Á. Và trong trường hợp khả quan nhất thì Việt Nam sẽ được gọi tên.