No Tail To Tell và loạt phim Hàn chưa chiếu đã bị chê vì poster "kém sang"

HHTO - Nhiều dự án phim Hàn gần đây từ SBS đến "ông lớn" Netflix đang khiến khán giả "méo mặt" bởi những tấm poster được thiết kế rất "ba chấm". Điển hình gần đây nhất là trường hợp của "No Tail To Tell" với poster bị chê không đẹp như kĩ xảo trong trailer.

No Tail To Tell đem đến một góc nhìn mới mẻ về hình tượng hồ ly chín đuôi. Nữ chính Eun Ho (Kim Hye Yoon) là gumiho không có tham vọng trở thành con người. Với cô, sự bất tử, nhan sắc và năng lực siêu nhiên mới là những giá trị tối thượng, né tránh tuyệt đối làm việc thiện. Thế nhưng, kế hoạch sống đời tự tại của cô đã tan thành mây khói khi va phải Kang Si Yeol (Lomon), một siêu sao bóng đá tự luyến và coi trọng hình thể hơn bất cứ điều gì.

Poster cá nhân trông tạm ổn.

Tuy nhiên, Knet "thở dài" vì gu poster kì cục của nhà đài khi thấy 2 hình đôi của Kim Hye Yoon và Lomon. Nhiều fan đã không ngần ngại ví thiết kế này như những mẫu quảng cáo cho các set quà tặng dịp lễ Tết hoặc thiệp chúc mừng năm mới lỗi thời. Photoshop quá đà khiến mặt diễn viên trông kì, việc tách nền để ghép hiệu ứng, hình họa thiếu tự nhiên và đơn điệu bị cho là như fan thiết kế "nghiệp dư".

Dù ê-kíp sản xuất mô tả tấm áp phích khắc họa hình ảnh nhân vật thanh thoát giữa cánh đồng hoa anh đào cùng chiếc đuôi cáo xanh phát sáng huyền bí, thực tế người xem lại chỉ thấy một bố cục chắp vá, khiến gương mặt diễn viên trông khó nhận diện. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi về năng lực của đội ngũ thiết kế khi không làm nổi bật được yếu tố kỳ ảo, thần thoại những vẫn thời thượng của phim, làm giảm sức hấp dẫn cho tác phẩm.

Khán giả còn hài hước nhận xét: "Đây là poster đẹp nhất trong số những poster được tung ra đó giờ, nhưng nó vẫn xấu".

Trước đó, Dynamite Kiss cũng là một bộ phim bị chê có poster trông "lỏ", sến súa và lỗi thời. Tuy nhiên, nội dung cũng vậy nên khán giả bỏ qua.

Tình trạng phim chưa chiếu mà poster đã bị chê này không chỉ dừng lại ở No Tail To Tell mà dường như đã trở thành một lỗ hổng thẩm mỹ lan sang cả các dự án gốc của Netflix, điển hình là Genie, Make A Wish của Kim Woo Bin và Suzy. Dù sở hữu hai nhan sắc hàng đầu, poster phim vẫn bị chê là quá sến với kỹ xảo phông nền "giả trân" khiến khán giả liên tưởng đến... quảng cáo cà ri.

Nhìn vào những tấm poster như Goodbye Earth hay Mr. Plankton, khán giả cũng cảm thấy đầy bất ổn vì ghép ảnh chắp vá, cố nhồi nhét gương mặt diễn viên với bố cục khó hiểu như cắt dán vội vàng trên điện thoại. Mr. Plankton dù có nội dung được đánh giá cao nhưng cũng bị mất điểm ngay từ đầu bởi kỹ thuật ghép ảnh lộ liễu, khiến nhân vật trông như đang "bay" trên phông nền bến cảng thiếu tự nhiên. Các nhân vật phụ phía sau chen chúc đến buồn cười.

Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực như Woo Do Hwan và Lee Yoo Mi, poster này vẫn bị xếp vào nhóm "kém sang". Ánh sáng trên nhân vật và bối cảnh hoàn toàn lệch tông, tạo cảm giác như họ đang "bay" trên mặt đất.

Không phải tựa phim nào của SBS hay Netflix cũng có poster "trông lỏ". Dù than phiền lên đến bảng xu hướng trên diễn đàn tại Hàn và X, nhiều khán giả cho rằng nội dung phim đủ hấp dẫn, mãn nhãn thì poster xấu hay đẹp cũng không quan trọng. Ảnh có thể chỉnh lại.