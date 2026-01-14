No Tail To Tell và loạt phim Hàn chưa chiếu đã bị chê vì poster "kém sang"

No Tail To Tell đem đến một góc nhìn mới mẻ về hình tượng hồ ly chín đuôi. Nữ chính Eun Ho (Kim Hye Yoon) là gumiho không có tham vọng trở thành con người. Với cô, sự bất tử, nhan sắc và năng lực siêu nhiên mới là những giá trị tối thượng, né tránh tuyệt đối làm việc thiện. Thế nhưng, kế hoạch sống đời tự tại của cô đã tan thành mây khói khi va phải Kang Si Yeol (Lomon), một siêu sao bóng đá tự luyến và coi trọng hình thể hơn bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, Knet "thở dài" vì gu poster kì cục của nhà đài khi thấy 2 hình đôi của Kim Hye Yoon và Lomon. Nhiều fan đã không ngần ngại ví thiết kế này như những mẫu quảng cáo cho các set quà tặng dịp lễ Tết hoặc thiệp chúc mừng năm mới lỗi thời. Photoshop quá đà khiến mặt diễn viên trông kì, việc tách nền để ghép hiệu ứng, hình họa thiếu tự nhiên và đơn điệu bị cho là như fan thiết kế "nghiệp dư".
Dù ê-kíp sản xuất mô tả tấm áp phích khắc họa hình ảnh nhân vật thanh thoát giữa cánh đồng hoa anh đào cùng chiếc đuôi cáo xanh phát sáng huyền bí, thực tế người xem lại chỉ thấy một bố cục chắp vá, khiến gương mặt diễn viên trông khó nhận diện. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi về năng lực của đội ngũ thiết kế khi không làm nổi bật được yếu tố kỳ ảo, thần thoại những vẫn thời thượng của phim, làm giảm sức hấp dẫn cho tác phẩm.
Tình trạng phim chưa chiếu mà poster đã bị chê này không chỉ dừng lại ở No Tail To Tell mà dường như đã trở thành một lỗ hổng thẩm mỹ lan sang cả các dự án gốc của Netflix, điển hình là Genie, Make A Wish của Kim Woo Bin và Suzy. Dù sở hữu hai nhan sắc hàng đầu, poster phim vẫn bị chê là quá sến với kỹ xảo phông nền "giả trân" khiến khán giả liên tưởng đến... quảng cáo cà ri.
Nhìn vào những tấm poster như Goodbye Earth hay Mr. Plankton, khán giả cũng cảm thấy đầy bất ổn vì ghép ảnh chắp vá, cố nhồi nhét gương mặt diễn viên với bố cục khó hiểu như cắt dán vội vàng trên điện thoại. Mr. Plankton dù có nội dung được đánh giá cao nhưng cũng bị mất điểm ngay từ đầu bởi kỹ thuật ghép ảnh lộ liễu, khiến nhân vật trông như đang "bay" trên phông nền bến cảng thiếu tự nhiên. Các nhân vật phụ phía sau chen chúc đến buồn cười.
Không phải tựa phim nào của SBS hay Netflix cũng có poster "trông lỏ". Dù than phiền lên đến bảng xu hướng trên diễn đàn tại Hàn và X, nhiều khán giả cho rằng nội dung phim đủ hấp dẫn, mãn nhãn thì poster xấu hay đẹp cũng không quan trọng. Ảnh có thể chỉnh lại.