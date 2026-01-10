Là idol kỳ cựu, Sooyoung nói gì khi xem bạn trai Jung Kyung Ho hóa vũ công tango?

HHTO - Jung Kyung Ho đã tập nhảy đến bung cả móng chân trong Đại Ca Ha Ha Ha, nhưng bạn gái Sooyoung nói gì về vũ điệu của anh mới là chuyện mọi người tò mò.

Trong phim Đại Ca Ha Ha Ha, Jung Kyung Ho vào vai Kang Pyo, cháu trai của một ông trùm xã hội đen. Lẽ ra Kang Pyo sẽ phải kế thừa ngôi vị ông mình để lại, nhưng anh chàng lại chỉ ao ước trở thành vũ công nhảy tango chứ không có chút hứng thú nào với thế giới ngầm. Khi đàn em tìm đến để mời Kang Pyo ngồi vào chiếc ghế ông trùm, anh chàng ra sức trốn chạy. Vị trí mà bao người mơ ước lại trở thành cơn ác mộng với Kang Pyo.

Là cháu ông trùm nhưng Kang Pyo chỉ đam mê nhảy múa

Để chuẩn bị cho vai Kang Pyo, Jung Kyung Ho đã miệt mài tập nhảy, còn chăm chỉ hơn là đọc kịch bản. Anh đã tập luyện đều đặn suốt ba tháng với cường độ như vận động viên chuyên nghiệp, tới mức đạo diễn phim Đại Ca Ha Ha Ha còn tiết lộ Jung Kyung Ho bị bật cả móng chân.

Jung Kyung Ho tập nhảy đến bật cả móng chân

Ngay cả bạn gái Sooyoung cũng phải khen Jung Kyung Ho nhảy giỏi sau khi xem phim. Sooyoung là thành viên nhóm SNSD, đã dành cả thanh xuân để tập nhảy, thực hiện được nhiều động tác khó nên Jung Kyung Ho càng tự hào trước lời tán thưởng của bạn gái.

Đại Ca Ha Ha Ha cực ăn khách tại Hàn

Ngoài cơ duyên rèn luyện vũ đạo, đóng phim Đại Ca Ha Ha Ha còn là khoảng thời gian đặc biệt giúp Jung Kyung Ho “chữa lành" sau những năm tháng bận rộn. Trong các cuộc phỏng vấn, nam diễn viên thường xuyên nhắc đến sự gắn kết thân thiết với dàn cast, thậm chí còn ở chung ký túc xá và cùng học kịch bản. Với Jung Kyung Ho, những bạn diễn như Jo Woo Jin hay Park Ji Hwan chính là “món quà” ý nghĩa nhất mà anh có được sau khi tham gia phim này.

Phiên bản lồng tiếng Việt lại càng hài hước

Khi xem Đại Ca Ha Ha Ha phiên bản tiếng Việt, bạn sẽ thấy nhân vật Kang Pyo của Jung Kyung Ho thêm phần lầy lội nhờ Mạc Văn Khoa lồng tiếng. Với kinh nghiệm tấu hài nhiều năm qua, Mạc Văn Khoa hứa hẹn mang đến những tràng cười “té ghế” cho người xem.