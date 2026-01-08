Lý do Naruto biến mất không rõ ngày trở lại, hóa ra đến từ 3 sai lầm nghiêm trọng

HHTO - Những chương truyện Boruto mới nhất cho thấy sai lầm mà Naruto mắc phải, khiến anh biến mất trong thời gian gần đây.

Là Hokage thứ bảy của làng Lá Konoha, Naruto từ lâu đã được xem là biểu tượng của sức mạnh và hy vọng. Từ một cậu bé bị làng xóm ruồng bỏ, Naruto vươn lên đỉnh cao, giải cứu mọi người khỏi những mối đe dọa kinh hoàng như Madara Uchiha và Kaguya Otsutsuki. Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng nhân ái, giúp anh trở thành một trong những nhân vật chính vĩ đại nhất lịch sử manga.

Tuy nhiên trong phần ngoại truyện Boruto, hình ảnh Naruto lại trở nên phai mờ với hàng loạt quyết định thiếu sáng suốt, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, sai lầm đầu tiên và cũng là lớn nhất của Naruto với tư cách Hokage chính là sự thiếu chuẩn bị cho cuộc xâm lược của tộc Otsutsuki - một mối đe dọa vốn đã được báo trước từ lâu. Trước đó, Kaguya Otsutsuki xuất hiện như một cơn ác mộng, buộc Naruto và Sasuke phải dốc hết sức lực trong trận chiến cuối cùng.

Ngay sau đó, đến phiên Toneri Otsutsuki đe dọa hủy diệt thế giới, và Naruto một lần nữa phải ra tay cứu vớt. Trong khi đó, Sasuke đã phát hiện dấu vết của tộc Otsutsuki, cảnh báo về một cuộc xâm lược lớn hơn trước mắt. Thế nhưng khi Momoshiki và Kinshiki tấn công, Naruto lại chỉ có thể bảo vệ làng bằng cách hy sinh chính mình.

Dù cuối cùng anh và Sasuke đánh bại được chúng, nhưng điều này lộ rõ sự thiếu chuẩn bị, chưa xây dựng nền tảng vững chắc để chống lại các mối đe dọa tương lai của anh. Trong khi với vai trò lãnh đạo, lẽ ra anh phải tập hợp các Kage, huy động dàn ninja mạnh nhất để huấn luyện thế hệ mới, biến họ thành lực lượng chống Otsutsuki hiệu quả. Thay vào đó, thế giới ninja vẫn lơ là, khiến những đứa trẻ như Boruto và Kawaki phải gánh vác dù còn non nớt.

Một sai lầm khác không thể bỏ qua là việc Naruto tận dụng các shinobi của Konoha kém hiệu quả. Là Hokage, anh đáng lẽ phải tối ưu hóa nguồn lực, đào tạo họ đối phó với kẻ thù siêu việt như Otsutsuki. Thế nhưng, làng Lá dường như vẫn hoạt động theo lối mòn, không có kế hoạch dài hạn dẫn đến tình trạng hỗn loạn khi Isshiki Otsutsuki tấn công, buộc Naruto phải dùng đến chế độ Baryon Mode và bị rút ngắn tuổi thọ. Naruto thừa biết rủi ro nhưng sự thiếu chuẩn bị đã đẩy anh vào tình thế tuyệt vọng.

Hơn nữa, Naruto còn mắc một lỗi khác mang tính cá nhân khi để bản thân suy yếu dần. Từ đỉnh cao sức mạnh ở tuổi trưởng thành, anh trở nên "gỉ sét" vì dành quá nhiều thời gian cho công việc hành chính ở Hokage. Trong khi Sasuke rong ruổi chiến đấu với các mối đe dọa lớn, Naruto lại ngồi bàn giấy, khiến kỹ năng chiến đấu mai một. Là hy vọng lớn nhất chống Otsutsuki, anh lẽ ra phải duy trì thể lực đỉnh cao, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù mạnh hơn Isshiki. Việc này không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là nghĩa vụ với thế giới mà anh từng cứu vớt.

Những sai lầm của Naruto trong Boruto không làm phai mờ di sản của anh, nhưng chúng nhấn mạnh bài học về sự cảnh giác. Từ một anh hùng bất bại, Naruto trở thành minh chứng cho việc lãnh đạo cần tầm nhìn xa trông rộng. Từ đó, người hâm mộ mong chờ sự trở lại của anh trong Boruto: Two Blue Vortex, cũng như hy vọng anh sẽ khắc phục lỗi lầm, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.