Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Naruto hay Sasuke mới là nhân vật mạnh hơn: Tác giả đã có câu trả lời chính thức

Thiện Dư

HHTO - Trong hậu truyện Boruto, nhiều chi tiết khẳng định câu trả lời cho việc Naruto hay Sasuke mới là nhân vật mạnh hơn.

Cuộc tranh luận về việc Naruto Uzumaki hay Sasuke Uchiha mạnh hơn luôn là chủ đề nóng bỏng trong cộng đồng người hâm mộ Naruto, kéo dài từ thương hiệu gốc qua đến tận ngoại truyện Boruto. Sự cạnh tranh giữa hai người bạn thân thiết kiêm đối thủ này là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất, với nhiều trận chiến kinh điển khó có thể phân rõ thắng bại. Đến cuối Đại chiến Ninja lần thứ 4, đa số khán giả đồng tình rằng Naruto mạnh hơn một chút nhờ sức mạnh từ Lục Đạo và Kurama. Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên Boruto, cán cân sức mạnh đã thay đổi đáng kể.

naruto-why-are-naruto-and-sasuke.jpg

Ban đầu, ở phần đầu Boruto, Naruto và Sasuke được Masashi Kishimoto miêu tả là ngang nhau. Vị tác giả từng khẳng định rằng khi trưởng thành, cả hai đều đạt mức sức mạnh tương đương, thể hiện rõ qua các trận đấu với Momoshiki hay Jigen. Riêng về Sasuke, anh đã nỗ lực rèn luyện gian khổ để đuổi kịp Naruto sau khi thua ở trận cuối cùng thời thiếu niên.

naruto-using-rasengan.jpg
Naruto từng một thời mạnh vượt trội hơn Sasuke.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau trận chiến với Isshiki Otsutsuki. Naruto sử dụng chế độ Baryon để đạt đỉnh cao tạm thời, vượt trội Sasuke và góp công lớn đánh bại Isshiki. Ngược lại, cái giá mà anh phải trả là mất Kurama vĩnh viễn, khiến bản thân bị suy yếu nghiêm trọng. Mặt khác, Sasuke cũng mất Luân Hồi Nhãn do bị Momoshiki đâm. Lúc này, nhiều ý kiến cho rằng Sasuke đã chính thức nhỉnh hơn Naruto nhờ vẫn giữ Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn Vĩnh Cửu, vốn từng được Kishimoto so sánh mạnh hơn chế độ Sage thông thường.

Đỉnh điểm là trong khoảng "đốt cháy giai đoạn" giữa Boruto phần 1 và Two Blue Vortex, Sasuke đã dành thời gian huấn luyện Boruto, đồng thời rèn luyện bản thân để đối phó với những mối đe dọa tương lai. Từ đó, cả Sasuke và Boruto đều mạnh hơn trước nhờ tập luyện hàng ngày. Ngược lại, Naruto bị Kawaki phong ấn vào không gian Đại Hắc Thiên suốt khoảng 3 năm, không có cơ hội rèn luyện hay phát triển sức mạnh.

cb202c7b-2da6-4f9c-af7e-0a84d789.jpg
Sasuke mạnh hơn rất nhiều khi huấn luyện Boruto.

Bằng chứng rõ nét nhất cho việc Sasuke vượt trội là trận chiến với Code - kẻ mạnh hơn cả Jigen vốn từng áp đảo cả Naruto lẫn Sasuke thời đỉnh cao. Sasuke không chỉ cầm cự mà còn gây thương tích nặng, lấy mất một mắt của Code và bảo vệ Boruto. Chính màn so găng này chứng tỏ Sasuke đã đạt mức sức mạnh mới, vượt xa Naruto ở trạng thái hiện tại.

sasuke-uchiha-in-naruto-3.jpg
Sasuke hiện đang mạnh hơn Naruto, nhưng Naruto vẫn có thể "lật kèo".

Tất nhiên, câu chuyện chưa kết thúc. Kishimoto luôn nhấn mạnh Naruto và Sasuke như âm dương, phải cùng nhau phát triển và cuối cùng ngang bằng. Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng khi Naruto trở lại, anh sẽ nhận được màn nâng cấp xứng đáng, chẳng hạn như có thể liên kết với các Vĩ thú khác hoặc công cụ ninja khoa học mới để một lần nữa sánh vai Sasuke. Lúc đó, sự cạnh tranh gay cấn giữa hai huyền thoại sẽ tiếp tục, mang đến những trận đấu đỉnh cao mà độc giả hằng mong đợi.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Naruto #Sasuke #Boruto #Anime #Masashi Kishimoto

Xem thêm

Cùng chuyên mục