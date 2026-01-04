Naruto hay Sasuke mới là nhân vật mạnh hơn: Tác giả đã có câu trả lời chính thức

Cuộc tranh luận về việc Naruto Uzumaki hay Sasuke Uchiha mạnh hơn luôn là chủ đề nóng bỏng trong cộng đồng người hâm mộ Naruto, kéo dài từ thương hiệu gốc qua đến tận ngoại truyện Boruto. Sự cạnh tranh giữa hai người bạn thân thiết kiêm đối thủ này là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất, với nhiều trận chiến kinh điển khó có thể phân rõ thắng bại. Đến cuối Đại chiến Ninja lần thứ 4, đa số khán giả đồng tình rằng Naruto mạnh hơn một chút nhờ sức mạnh từ Lục Đạo và Kurama. Tuy nhiên, bước sang kỷ nguyên Boruto, cán cân sức mạnh đã thay đổi đáng kể.

Ban đầu, ở phần đầu Boruto, Naruto và Sasuke được Masashi Kishimoto miêu tả là ngang nhau. Vị tác giả từng khẳng định rằng khi trưởng thành, cả hai đều đạt mức sức mạnh tương đương, thể hiện rõ qua các trận đấu với Momoshiki hay Jigen. Riêng về Sasuke, anh đã nỗ lực rèn luyện gian khổ để đuổi kịp Naruto sau khi thua ở trận cuối cùng thời thiếu niên.

Naruto từng một thời mạnh vượt trội hơn Sasuke.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau trận chiến với Isshiki Otsutsuki. Naruto sử dụng chế độ Baryon để đạt đỉnh cao tạm thời, vượt trội Sasuke và góp công lớn đánh bại Isshiki. Ngược lại, cái giá mà anh phải trả là mất Kurama vĩnh viễn, khiến bản thân bị suy yếu nghiêm trọng. Mặt khác, Sasuke cũng mất Luân Hồi Nhãn do bị Momoshiki đâm. Lúc này, nhiều ý kiến cho rằng Sasuke đã chính thức nhỉnh hơn Naruto nhờ vẫn giữ Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn Vĩnh Cửu, vốn từng được Kishimoto so sánh mạnh hơn chế độ Sage thông thường.

Đỉnh điểm là trong khoảng "đốt cháy giai đoạn" giữa Boruto phần 1 và Two Blue Vortex, Sasuke đã dành thời gian huấn luyện Boruto, đồng thời rèn luyện bản thân để đối phó với những mối đe dọa tương lai. Từ đó, cả Sasuke và Boruto đều mạnh hơn trước nhờ tập luyện hàng ngày. Ngược lại, Naruto bị Kawaki phong ấn vào không gian Đại Hắc Thiên suốt khoảng 3 năm, không có cơ hội rèn luyện hay phát triển sức mạnh.

Sasuke mạnh hơn rất nhiều khi huấn luyện Boruto.

Bằng chứng rõ nét nhất cho việc Sasuke vượt trội là trận chiến với Code - kẻ mạnh hơn cả Jigen vốn từng áp đảo cả Naruto lẫn Sasuke thời đỉnh cao. Sasuke không chỉ cầm cự mà còn gây thương tích nặng, lấy mất một mắt của Code và bảo vệ Boruto. Chính màn so găng này chứng tỏ Sasuke đã đạt mức sức mạnh mới, vượt xa Naruto ở trạng thái hiện tại.

Sasuke hiện đang mạnh hơn Naruto, nhưng Naruto vẫn có thể "lật kèo".

Tất nhiên, câu chuyện chưa kết thúc. Kishimoto luôn nhấn mạnh Naruto và Sasuke như âm dương, phải cùng nhau phát triển và cuối cùng ngang bằng. Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng khi Naruto trở lại, anh sẽ nhận được màn nâng cấp xứng đáng, chẳng hạn như có thể liên kết với các Vĩ thú khác hoặc công cụ ninja khoa học mới để một lần nữa sánh vai Sasuke. Lúc đó, sự cạnh tranh gay cấn giữa hai huyền thoại sẽ tiếp tục, mang đến những trận đấu đỉnh cao mà độc giả hằng mong đợi.