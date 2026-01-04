Không phải Jujutsu Kaisen, đây là anime được mong đợi nhất đầu năm 2026

Vượt qua hàng loạt siêu phẩm đình đám như Jujutsu Kaisen hay Oshi no Ko, Pháp Sư Tuẫn Táng (tựa gốc: Frieren: Beyond Journey’s End) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng hâm mộ khi chính thức vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng anime được mong đợi nhất trong dịp đầu năm 2026.

Cụ thể theo bảng xếp hạng do Anime Corner công bố, cuộc bình chọn này đã diễn ra từ ngày 16 đến 26/12, thu hút hơn 5000 lượt bỏ phiếu từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy Pháp Sư Tuẫn Táng mùa 2 đã giành ngôi quán quân với tỷ lệ bình chọn 8,62%, bỏ xa các đối thủ nặng ký phía sau. Xếp ngay sau là cuộc rượt đuổi cực kỳ sát sao giữa Jujutsu Kaisen mùa 3 (5,95%) và Oshi no Ko mùa 3 (5,84%).

Pháp Sư Tuẫn Táng mùa 2 đứng đầu bảng bình chọn giai đoạn mùa đông 2025.

Bảng xếp hạng còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý như Hell’s Paradise mùa 2, Fire Force mùa 3 - phần 2, Chained Soldier mùa 2 hay Fate/Strange Fake. Tuy nhiên, chính Pháp Sư Tuẫn Táng mới là cái tên tạo nên cú bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những dự án được dự đoán bùng nổ trong dịp đầu năm nay.

Tháng 1 năm nay sẽ là cuộc chiến của hàng loạt siêu phẩm anime.

Không chạy theo những trận chiến hoành tráng liên hồi, Pháp Sư Tuẫn Táng sở hữu sức hút rất riêng, được đánh giá là "đỉnh cao" dòng phim huyền ảo trong thập niên 2020. Tác phẩm chạm đến cảm xúc người xem bằng nhịp kể chậm rãi và sâu lắng, xoay quanh hành trình của pháp sư Frieren bất tử đi tìm ý nghĩa của thời gian, ký ức và sự mất mát. Câu chuyện càng xem càng thấm, càng ngẫm càng day dứt kết hợp cùng chất lượng sản xuất vượt trội khiến mùa 2 của phim được kỳ vọng, nhất là sau khi mùa 1 từng gây tiếng vang lớn vào năm 2023.

Pháp Sư Tuẫn Táng trở lại mạnh mẽ sau 2 năm.

Tuy vậy, những dự án như Jujutsu Kaisen mùa 3 hay Oshi no Ko mùa 3 vẫn được trông chờ không kém cạnh, khi tuyến nội dung cũng dần đi vào hồi cao trào và gay cấn. Năm 2026 hứa hẹn đánh dấu một giai đoạn "gây sốt", thiết lập nhiều thành tích đáng nể tiếp theo của anime.