Công chúa Mononoke và Arrietty, hai siêu phẩm nhà Ghibli ra rạp Việt đầu năm mới

HHTO - Đưa khán giả đi từ sự khốc liệt của rừng già đến những góc vườn tí hon đầy mộng mơ, hai kiệt tác nhà Ghibli chính thức "xông đất" phòng vé Việt vào những ngày đầu năm 2026.

Arrietty Công chúa Mononoke là hai tác phẩm tiếp theo trong chuỗi phim hoạt hình của Studio Ghibli được tái chiếu tại Việt Nam, nối tiếp các đợt ra rạp trước đó của Hàng xóm của tôi TotoroLupin đệ tam: Lâu đài Cagliostro, tiếp tục đưa khán giả trở lại với thế giới điện ảnh giàu chất thơ và chiều sâu của hãng phim Nhật Bản.

Arrietty

Là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Nhật Bản vào năm 2010, câu chuyện trong Arrietty (The Secret World of Arrietty) lấy chất liệu từ cuốn tiểu thuyết The Borrowers của nhà văn người Anh tên Mary Norton.

unnamed.jpg
Ảnh: Ghibli﻿

Nội dung Arrietty xoay quanh Arrietty, một cô bé thuộc chủng người tí hon sống dưới nền nhà. Arrietty tình cờ gặp Sho, cậu chủ của ngôi nhà cô đang sống. Vì Sho có vấn đề về tim bẩm sinh nên Arrietty luôn tìm cách an ủi cậu, hai người nhanh chóng thân thiết rồi trở thành những người bạn đồng hành không thể tách rời.

image-20.jpg
Ảnh: Ghibli

Cùng mang hơi thở của thiên nhiên nhưng Arrietty có phong cách "dịu" hơn hẳn Công chúa Mononoke. Phim phù hợp với những ai thích mèo, thích chiêm ngưỡng những khóm hoa dại mọc sau vườn, và thích tìm sự an ủi từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống đời thường.

Arrietty dự kiến khởi chiếu rạp Việt từ ngày 2/1/2026.

386799803642b91ce053-1.jpg
Ảnh: Ghibli

Công chúa Mononoke

Công chúa Mononoke (Princess Mononoke) là bộ anime mang phong cách sử thi giả tưởng được sản xuất năm 1997, do đạo diễn Miyazaki Hayao chỉ đạo. Phim lấy bối cảnh cuối thời Muromachi (1392 - 1572), giai đoạn mà súng đạn dần thay thế cho đao kiếm, sự thống trị của các samurai suy yếu đến mức họ phải đi cướp bóc và khai phá thiên nhiên một cách bừa bãi để kiếm sống.

Phim kể về Ashitaka, một chàng trai trẻ thuộc bộ tộc Emishi, buộc phải rời khỏi làng sau khi bị dính phải một lời nguyền trong lúc chiến đấu với Đọa Thần Tatarigami để bảo vệ dân làng. Hành trình của Ashitaka đưa anh đến miền rừng núi hoang dã, nơi con người và các sinh vật thần linh đang xung đột dữ dội vì khai thác tài nguyên.

princess-mononoke-symphonic-suite-vinyl-1-1200x675.jpg
Ảnh: Ghibli

"Mononoke" trong tiếng Nhật không phải là một cái tên mà là cách gọi chung cho ma quỷ hay quái vật. Trong phim, ta có thể hiểu Mononoke theo nghĩa "linh hồn oán hận", chỉ việc con người tàn phá môi trường đã làm Mẹ thiên nhiên nổi giận và gửi sứ giả đến để trừng phạt những kẻ ngoại bang.

thumb-1920-798713.jpg
image.png
Ảnh: Ghibli

Công Chúa Mononoke có thể được xem là bộ phim "người lớn" nhất trong danh sách phim hay của Ghibli. Tác phẩm dẫn người xem ngắm những cánh rừng bạt ngàn, bí ẩn, đồng thời đưa vào một số yếu tố kỳ ảo có phần bạo lực để làm nổi bật thông điệp chung của phim - trân trọng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phim sẽ ra mắt khán giả từ ngày 9/1/2025.

mv5bztcyn2y0mdytmgi1nc00mwq1lwfhzgmtn2u4ntcxzgyynjljxkeyxkfqcgc-v1.jpg
Ảnh: Ghibli

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game

image-19.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Anime #Ghibli #Studio Ghibli #Princess Mononoke #The Secret World of Arrietty #Miyazaki Hayao #Mary Norton #The Borrowers

