Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Tác giả Conan đã có kế hoạch cho đoạn kết hoành tráng, cặp ShinRan sẽ hạnh phúc?

Thiện Dư

HHTO - Gosho Aoyama - tác giả truyện Thám Tử Lừng Danh Conan đã sẵn sàng cho đoạn kết, hứa hẹn mang đến màn đối đầu hoành tráng giữa chàng thám tử và Tổ chức Áo đen.

Tại sự kiện thường niên Cùng Trò Chuyện Với Gosho Aoyama (Let’s Talk with Gosho Aoyama-sensei) diễn ra vào ngày 3/1 vừa qua, tác giả Gosho Aoyama đã chính thức khẳng định ông đã chuẩn bị sẵn phần kết cho bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan. Thông tin này mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu người hâm mộ đã theo dõi thương hiệu này suốt gần 30 năm, đặt hy vọng về một cái kết trọn vẹn sau thời gian dài chờ đợi.

topconan1-1720066457-4070-172006.jpg
Gosho Aoyama đã sẵn sàng để kết thúc truyện Thám Tử Lừng Danh Conan.

Trong buổi giao lưu, "cha đẻ" Conan cho biết dù mạch truyện chính sẽ được khép lại một cách hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, các bộ phim điện ảnh Conan vẫn tiếp tục sản xuất hàng năm như một truyền thống riêng biệt. Ông nhấn mạnh rằng phim điện ảnh đã trở thành "thế giới song song" được lên kế hoạch từ nhiều năm trước, và sẽ ra mắt khán giả vào mỗi tháng 4 mà không ảnh hưởng đến tiến trình bản truyện.

Ngoài ra, Gosho Aoyama còn hé lộ bộ phim thứ 29 mang tên Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ dự kiến công chiếu ngày 10/4/2026, và phần phim kỷ niệm 30 năm thương hiệu Conan "tung hoành" màn ảnh rộng đã bắt đầu sản xuất từ sớm.

detective-conan-highway-no-daten.jpg
Các phần điện ảnh Conan vẫn sẽ được ra mắt thường niên dù truyện kết thúc.

Trước đó, Gosho Aoyama từng nhiều lần chia sẻ về cái kết của bộ truyện. Trong cuộc trò chuyện với tác giả One Piece - Eiichiro Oda năm 2022, ông tiết lộ: "Tôi đã vẽ storyboard cho chương cuối cùng khoảng 5 năm trước, vì lo lắng về sức khỏe đột ngột. Đó chỉ là bản nháp tạm thời, nhưng các chi tiết chính đã được quyết định". Ngoài ra, ông cũng từng xoa dịu người hâm mộ rằng cặp đôi Shinichi Kudo - Ran Mouri (hay ShinRan) sẽ có cái kết đẹp.

ola96n1orq1-wkj1a947ou2-an8innv4.jpg
Shinichi Kudo và Ran Mouri sẽ có cái kết đẹp sau thời gian dài bị chia cắt.

Hiện tại, thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan đang đi đến những cao trào đáng chú ý. Phe Tổ chức Áo đen đang dần dần lộ diện toàn bộ, và những dấu hiệu của "ông trùm" Renya Karasuma cũng đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu giữa phe Conan, cảnh sát cùng bọn Áo đen chắc chắn sẽ vô cùng mãn nhãn và đáng trông chờ, mang đến dấu chấm hết tuyệt hảo cho một trong những cái tên "quốc dân" của nền văn hóa đại chúng Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung.

jl4-15909988714411343318996.jpg
Danh tính "ông trùm" của Tổ chức Áo đen sắp sửa được bật mí.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Conan #Thám Tử Lừng Danh Conan #Gosho Aoyama #tập cuối Conan #cái kết Conan #Shinichi Kudo #Ran Mouri #ShinRan

Xem thêm

Cùng chuyên mục