Phần đầu tiên loạt phim điện ảnh Thám Tử Lừng Danh Conan chính thức ra rạp

HHTO - Sau gần ba thập kỷ kể từ khi ra mắt, Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời (Detective Conan The Movie: The Time-Bombed Skyscraper) sẽ ra mắt khán giả Việt, đánh dấu sự trở về của tác phẩm điện ảnh đặt nền móng cho loạt phim đình đám này.

Câu chuyện bắt đầu khi thiên tài trinh thám của Nhật Bản Shinichi Kudo, nay đã bị teo nhỏ và sống dưới thân phận cậu bé Conan, nhận được lời mời bí ẩn từ kiến trúc sư Teiji Moriya mà không hề biết rằng sinh nhật của mình sẽ trở thành cơn ác mộng. Một kẻ giấu mặt liên tục gọi điện thách thức, buộc cậu phải chạy đua với thời gian để tìm và vô hiệu hóa những quả bom được cài khắp Tokyo, đẩy cả thành phố vào tình thế căng thẳng tột độ.

Conan bước vào cuộc chạy đua

Giữa vòng xoáy của âm mưu, bom nổ và những bí mật bị chôn giấu, Conan phải làm tất cả để kịp cứu lấy Ran, cô gái mà cậu luôn yêu thương, đang bị kẹt trong tòa nhà chọc trời sắp sụp đổ. Chỉ một lựa chọn sai lầm cũng có thể làm tất cả nổ tung.

Ra mắt năm 1997, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đã thu về khoảng 1,1 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản. Kết quả ấn tượng này không chỉ vượt kỳ vọng của một phần phim mở màn, mà còn tạo đà vững chắc cho sự phát triển lâu dài của loạt phim điện ảnh Conan, góp phần đưa thương hiệu trở thành một trong những chuỗi phim hoạt hình có sức hút bền bỉ và ăn khách hàng đầu tại châu Á.

Ra đời từ gần 30 năm trước nhưng câu chuyện phim vẫn rất hấp dẫn

Dù là tác phẩm đầu tiên khởi động loạt phim điện ảnh, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời vẫn được đánh giá cao nhờ kịch bản chặt chẽ, không khí hồi hộp và phong cách kể chuyện rõ ràng, dễ theo dõi. Bộ phim mang giá trị hoài niệm mạnh mẽ với khán giả gắn bó lâu năm, đồng thời là điểm khởi đầu lý tưởng cho những khán giả muốn làm quen với Conan trên màn ảnh rộng.