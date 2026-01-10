Phiên bản Naruto "trùng sinh" gây sốt, dân tình khen cuốn hơn cả bản gốc

Với những ai từng tiếc nuối vì tình tiết trong Naruto, nhất là sự ra đi của bố nam chính - Namikaze Minato thì loạt phim "chế" đang gây sốt mạng xã hội gần đây chắc chắn là sự xoa dịu lớn lao. Hiện tại, cư dân mạng đang nhiệt tình theo dõi diễn biến chuỗi những tập phim được "xào nấu" từ nội dung chính Naruto nhưng với sự sáng tạo hấp dẫn, khiến fan cứng của loạt phim này cũng không thể đoán được.

Các tập phim Naruto "chế" đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cụ thể, đây là những tập phim "chế" có nguồn gốc từ mạng xã hội Trung Quốc, xoay quanh cục diện mới của cốt truyện Naruto với tình tiết "nút thắt": Namikaze Minato vẫn còn sống. Theo tiến trình chính thức của Naruto, ông vốn dĩ đã bỏ mạng trong đêm Cửu Vĩ Kurama tấn công làn Konoha. Ông đã dùng chính bản thân mình để phong ấn Cửu Vĩ, đẩy bản thân vào sự giam cầm của Tử Thần mãi mãi.

Thế nhưng trong những tập phim "chế" này, Namikaze Minato bất ngờ được hồi sinh nhờ "hệ thống" - một tình tiết "trùng sinh" điển hình trong các video ngắn hay phim ảnh Hoa ngữ. Từ đó, vị Hokage Đệ Tứ lên đường để viết nên phiên bản truyện của riêng mình, và tất nhiên có cả việc trở thành người bạn đồng hành của con trai Naruto trên con đường phát triển bản thân.

Namikaze Minato được "hệ thống" hồi sinh, trở lại và thay đổi cục diện truyện Naruto.

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho sự sáng tạo của series này, thậm chí còn cuốn và chất lượng hơn cả hậu truyện Boruto vốn vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số người hâm mộ cũng bắt đầu bàn luận, suy đoán rằng liệu những tình tiết nào sẽ thay đổi khi Namikaze Minato còn sống, từ đó thay đổi ngoạn mục cả bộ truyện Naruto theo hướng chả ai ngờ đến.

Việc bố của Naruto còn sống chắc chắn thay đổi không ít sự kiện quan trọng trong truyện.

Thực chất nếu Namikaze Minato không ra đi, truyện Naruto sẽ có những sự kiện quan trọng bị ảnh hưởng. Naruto lúc này vẫn còn có cha lẫn mẹ bên cạnh, sẽ được lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc thay vì xa lánh, ghét bỏ của làng. Orochimaru cũng sẽ không manh động, và Hokage Đệ Tam Hiruzen có lẽ sẽ không chết. Thậm chí, sự tồn tại của Namikaze Minato có thể còn ngăn chặn được cuộc thảm sát của gia tộc Uchiha, và Sasuke cũng sẽ không trở thành cá nhân mang đầy thù hận diệt môn trong lòng.