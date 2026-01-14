Tóc Tiên, Văn Mai Hương, CARA... “gửi bài thi” casting vocal cho Hứa Kim Tuyền

HHTO - Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một giọng hát cho dự án âm nhạc mới, "Sạc Đầy Pin" đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng yêu ca hát.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vừa khởi động dự án âm nhạc Sạc Đầy Pin, mở đầu bằng một hoạt động casting vocal dành cho cộng đồng yêu ca hát. Thông qua dự án này, Hứa Kim Tuyền mong muốn tìm kiếm một giọng hát phù hợp để trở thành vocal chính cho sản phẩm âm nhạc do anh sáng tác, được sản xuất bởi S•HUBE, và dự kiến có sự tham gia của một nghệ sĩ khách mời trong vai trò featuring.

Sạc Đầy Pin đánh dấu lần đầu tiên Hứa Kim Tuyền triển khai một chiến dịch casting vocal mở, hướng trực tiếp đến cộng đồng, thay vì lựa chọn giọng hát theo cách làm truyền thống. Chia sẻ trên nền tảng TikTok, nam nhạc sĩ cho biết anh muốn tạo ra một cơ hội để những giọng ca mới có thể bước vào một dự án âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời mang tinh thần kết nối và sẻ chia đúng với không khí của mùa Valentine.

Sạc Đầy Pin là ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác với chủ đề tình yêu, mang năng lượng tích cực, giai điệu nhẹ nhàng và màu sắc lãng mạn. Theo đó, người tham gia có thể quay clip hát cover và đăng tải trên TikTok kèm hashtag chính thức của dự án. Ekip cũng cung cấp các bản beat dành cho giọng nam và nữ nhằm hỗ trợ quá trình dự thi. Thời gian nhận các video dự thi kéo dài đến 18/1, kết quả chính thức sẽ được công bố vào 19/1.

Dưới phần bình luận của bài viết thông báo casting, nhiều cái tên đã được khán giả manifest như Thiều Bảo Trâm, Văn Mai Hương... Bên cạnh đó, dự án cũng nhận được sự chú ý và chia sẻ từ các ca sĩ nổi tiếng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho chiến dịch ngay từ giai đoạn khởi động. Loạt nghệ sĩ như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, CARA, Lâm Phúc... cũng nhanh chóng “gửi bài thi”, vừa mang đến cho người nghe nhiều phiên bản Sạc Đầy Pin khác biệt, vừa khiến netizen thích thú mong chờ thần tượng sẽ “trúng tuyển”.

"Bài thi" Sạc Đầy Pin của Tóc Tiên.

Hứa Kim Tuyền cho biết anh muốn bắt đầu sản phẩm bằng một cách làm cởi mở hơn, mở rộng cơ hội cho cộng đồng yêu ca hát. Theo nam nhạc sĩ, việc mở casting rộng rãi như một “phép thử”, không nhằm tìm kiếm một “phiên bản hoàn hảo”, mà là tìm một giọng ca có thể truyền tải được tinh thần tích cực, gần gũi mà ca khúc hướng đến.

Từ hoạt động casting mở lần này, có thể thấy rõ định hướng nhất quán của Hứa Kim Tuyền trong việc mở rộng không gian tiếp cận âm nhạc cho cộng đồng. Trước đó, nam nhạc sĩ từng cho phép học sinh - sinh viên sử dụng miễn phí các ca khúc do anh sở hữu bản quyền trong các hoạt động biểu diễn và học tập, với mong muốn âm nhạc được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi hơn với đời sống.