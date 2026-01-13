Running Man Vietnam 3: Cách chơi xé bảng tên của 52Hz có đáng gây tranh cãi?

Trong tập 14 Running Man Vietnam 3 - chủ đề Thứ Hai Rồi Đi Làm Thôi, chương trình chào đón ba khách mời là 52Hz, Pháo và Lương Thế Thành. Chỉ sau màn làm quen, "thực tập sinh" 52Hz đã hòa tan cực nhanh với các thành viên Tập đoàn R và có màn phối hợp ăn ý với đồng đội Trấn Thành qua hai trò chơi Đồng sức đồng lòng và Tinh thông tường tận. Nữ ca sĩ được khen ngợi bởi tốc độ nhanh nhạy, phản ứng tinh tế và "thở câu nào hài câu đó". Đặc biệt, màn nhắc Trấn Thành phải "luôn slay dù có thua game" của 52Hz viral khắp mạng xã hội.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại vướng tranh cãi khi tham gia cuộc đua xé bảng tên. Ban đầu, nữ ca sĩ giữ đúng vị trí bảng tên ở sau lưng - như các khách mời và người chơi khác. Đến khi các liên minh bắt đầu hình thành, 52Hz liền "nhảy số" dán bảng tên lại ở đằng trước. Thế nhưng, sau cùng, 52Hz vẫn "thua phút chót" dưới sức mạnh của đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc.

52Hz "chơi lớn" dán bảng tên ở phía trước áo thay vì sau lưng tại Running Man Vietnam 3.

Trước chiến thuật này, một số Runnie (tên gọi khán giả Running Man Vietnam) không đồng tình. Khán giả cho rằng cách chơi này có phần "ăn gian", đặc biệt là với những người chơi nam vì họ sẽ ngại không dám xé bảng tên của 52Hz. Bên cạnh đó, cũng có một số khán giả cho rằng cách đối phó này có thể hiệu quả với các người chơi nam nhưng trong cuộc so kè với khách mời nữ là Pháo, 52Hz nên dán lại bảng tên ra phía sau để đảm bảo cuộc đua công bằng.

Ngược lại, không ít người tỏ ra thích thú với cách chơi "mưu mẹo" của 52Hz. Điều này giúp tăng độ kịch tính cho cuộc đua xé bảng tên, nhất là khi chiến thuật "liên minh" hay cùng nhau "tiêu diệt Trấn Thành" đã quá quen thuộc, dễ đoán. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn cho rằng yếu tố thắng - thua chỉ là một phần. Bởi lẽ, các thử thách của Running Man Vietnam sau cùng là phục vụ cho mục đích giải trí, mang đến tiếng cười và sự bất ngờ cho người xem.