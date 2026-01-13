Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Nụ hôn "bạc tỷ" của SOOBIN: Bùi Công Nam hỏi giá, Quốc Thiên nhận "hàng real"

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sân khấu Trạm Yêu Concert 3 không chỉ đánh dấu lần đầu Bùi Công Nam và SOOBIN song ca Tiến Hay Lùi, mà còn là nơi diễn ra màn "so kè" phúc lợi cực hài hước. Người nhận nụ hôn gió, người được "thơm má", ai mới là người chiến thắng trong lòng "hoàng tử" Si Bun?

Sau bao ngày chờ đợi, khán giả đã thỏa lòng mong ước khi thấy Bùi Công NamSOOBIN chính thức mang bản hit Tiến Hay Lùi lên sân khấu Trạm Yêu Concert 3. Màn trình diễn ăn ý và "ngọt ngào" đến mức nhiều khán giả xem lại video trên mạng xã hội phải thốt lên: "Chúng tôi hát live bài này ở quán karaoke được chục lần rồi, giờ hai ổng mới chịu live chung lần đầu".

Màn song ca của "Trứng rán" - "Trứng luộc" khiến fan thích thú. - Clip: peainanutshell.

Tuy nhiên, dư âm của đêm diễn không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Sau khi "hoàn hồn" trở về từ concert, Bùi Công Nam đã khiến netizen thích thú khi đăng tải đoạn Story quay cận cảnh SOOBIN ghé sát, tặng một nụ hôn gió cực tình cảm. Đi kèm với biểu cảm "tận hưởng" là dòng trạng thái đầy trăn trở của chính chủ: "Nụ hôn ấy đáng giá bao nhiêu?".

bcn-sb.png
Nụ cười của người "xem chiến thắng". - Ảnh: Bùi Công Nam.

Cứ ngỡ "Anh Nui" đã là người hạnh phúc nhất "đêm hôm đó", nhưng các fan nhanh chóng nhận ra một sự thật phũ phàng. Nếu nụ hôn của Bùi Công Nam dừng lại ở mức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", thì "Dì Lệ" Quốc Thiên bất ngờ nhận được nụ hôn má "hàng real" từ SOOBIN ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc bất ngờ của " Dì Lệ" khiến khán giả bật cười. - Clip: Hoàng tử ngủ trong rừng.

Màn "phân biệt đối xử" đáng yêu này khiến fan bật cười: "Không hơn thua, Dì Lệ hơn rồi". Nhiều người đùa rằng hôm nay SOOBIN hơi "hư" khi liên tục "thả thính" anh em, khiến nội bộ gia đình cùng bàn tán.

bcn-sb-2.jpg
Sau nụ hôn "bạc tỷ", nhiều fan thắc mắc "Sao Quốc Thiên chưa rước công chúa về".

Dù là nụ hôn gió thoáng qua hay nụ hôn má bất ngờ, thì khoảnh khắc SOOBIN dành tình cảm cho hai người anh em thân thiết đều khiến fan "tan chảy". Và nếu phải định giá, thì với người hâm mộ, cả hai khoảnh khắc này đều xứng đáng là những nụ hôn "bạc tỷ".

1473.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Bùi Công Nam #Quốc Thiên #SOOBIN #phúc lợi #hoàng tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục