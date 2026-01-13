Thảm đỏ "Con Kể Ba Nghe": Kiều Minh Tuấn "cạn lời" trước món đồ Atus mang theo

HHTO - Thảm đỏ "Con Kể Ba Nghe" rộn ràng với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Việt. Trong đó, màn "phòng hộ" bằng khăn giấy của Anh Tú Atus và món quà đặc biệt từ đạo diễn Mai Thắm khiến Kiều Minh Tuấn không khỏi bất ngờ.

Tối ngày 12/1, buổi công chiếu sớm bộ phim Con Kể Ba Nghe đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh...

Dàn cast Con Kể Ba Nghe. - Ảnh: BTC.

Sự kiện thu hút sự chú ý khi các thành viên từ 2 Ngày 1 Đêm và Chiến Sĩ Quả Cảm như HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh... cùng xuất hiện để ủng hộ người anh em thân thiết "Chú Sáu".

Phan Mạnh Quỳnh và vợ Huỳnh Khánh Vy. - Ảnh: Tôn Huy.

Dàn Cast 2 Ngày 1 Đêm đến ủng hộ "Chú Sáu Kiều". - Clip: Tôn Huy.

Gây chú ý là khoảnh khắc Anh Tú Atus bước lên thảm đỏ với vài tờ khăn giấy thủ sẵn trên tay. Nam diễn viên hài hước đem "đồ nghề" phòng hộ vì sợ xem phim sẽ khóc hết nước mắt. Màn lo xa này của đàn em khiến Kiều Minh Tuấn vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Chú Sáu" hết hồn trước màn "phòng thủ" của Anh Tú Atus. - Clip: Tôn Huy.

Ảnh: Tôn Huy.

Đạo diễn Mai Thắm của 2 Ngày 1 Đêm cũng xuất hiện với món quà tinh thần đặc biệt. Đó là bó hoa bong bóng kèm dòng chữ nhắn thân thương "Chúc mừng Chú Sáu Kiều".

Món quà tình cảm từ "Má" Thắm dành cho Kiều Minh Tuấn. - Ảnh: Tôn Huy

Về Con Kể Ba Nghe, phim lấy bối cảnh thế giới xiếc, kể câu chuyện về mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái - một người cha đơn thân và cậu con trai Minh đang tuổi dậy thì.

Tạo hình của "Chú Sáu" trong Con Kể Ba Nghe.

Càng nỗ lực kết nối, ông Thái lại càng va phải bức tường vô hình do sự áp đặt và thiếu hiểu biết của chính mình tạo ra. Phim đánh dấu màn lột xác của Kiều Minh Tuấn trong hình ảnh người cha bất lực, cùng diễn xuất tâm lý của Hạo Khang. Bộ phim được khán giả kỳ vọng sẽ mang lại những rung cảm chân thực, giúp người xem tìm thấy sự đồng cảm trong chính câu chuyện cha con đời thường.