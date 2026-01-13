MV Vạn Sự Như Ý lập chuỗi thành tích ấn tượng, Trúc Nhân mở màn đầy thuận lợi

HHTO - Chỉ sau ít ngày ra mắt, MV Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân nhanh chóng dẫn đầu Top 1 Trending, phủ sóng loạt BXH và tạo hiệu ứng sôi động dịp đầu năm.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, MV Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng với loạt thành tích nổi bật. Sản phẩm không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả dịp đầu năm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của nam ca sĩ trong thị trường nhạc Việt.

MV Vạn Sự Như Ý của Trúc Nhân "tăng tốc" trên các đường đua BXH âm nhạc.

Theo ghi nhận, Vạn Sự Như Ý chính thức vươn lên vị trí Top 1 Trending Music YouTube tại Việt Nam, đồng thời giữ vị trí đầu bảng xếp hạng nhạc mới Zing MP3. Bên cạnh đó, ca khúc còn đạt #8 iTunes, #15 Zing Chart và lọt Top 95 Apple Music, cho thấy độ phủ sóng rộng rãi trên nhiều nền tảng khác nhau.

Loạt thành tích ấn tượng chỉ sau vài ngày ra mắt.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Trúc Nhân bày tỏ sự xúc động trước thành quả đạt được: “Thức dậy với niềm hạnh phúc quá lớn nên cũng không biết phản ứng sao cho đúng nữa. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho Vạn Sự Như Ý”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ cho thấy niềm vui vỡ òa của nam ca sĩ khi sản phẩm tâm huyết được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Trước đó, Trúc Nhân từng “mất tích” một thời gian và hé lộ lý do là tập trung toàn lực cho sản phẩm mới. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng màn trở lại này lại đi kèm một nước đi táo bạo: mời tới 68 nghệ sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện trong MV Tết lần này.

Lấy hình ảnh chiếc bánh chưng khổng lồ làm trung tâm - biểu tượng quen thuộc của Tết Việt - MV Vạn Sự Như Ý mở ra không gian lễ hội rộn ràng, nơi Trúc Nhân vào vai người “được lì xì”, lần lượt gặp gỡ và “nhận lộc” từ các nghệ sĩ khách mời. Mỗi khoảnh khắc xuất hiện chỉ vỏn vẹn khoảng một giây, nhưng đủ để tạo nên cảm giác thân quen, gần gũi như một buổi sum họp đầu năm.

MV được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh và bắt tai về mặt âm thanh.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong MV trải dài qua nhiều thế hệ của V-pop, từ những tên tuổi kỳ cựu như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Thu Trang - Tiến Luật… đến loạt gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Trung Quân, Phương Mỹ Chi, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, LyLy…

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sĩ như Đinh Hà Uyên Thư, DTAP, Phạm Toàn Thắng cùng nhiều gương mặt hoạt động sôi nổi trong các chương trình truyền hình, game show thời gian qua.

Sự góp mặt đông đảo khiến netizen “đếm mãi không hết nhân vật”, biến Vạn Sự Như Ý thành một bức tranh Tết đa sắc.

Âm nhạc của Vạn Sự Như Ý cũng là điểm cộng khi giữ được màu sắc riêng của Trúc Nhân: giai điệu dễ nghe, ca từ giản dị nhưng có chiều sâu, kết hợp cùng cách xử lý chất giọng giàu cảm xúc. Chính sự dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại đã giúp ca khúc tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau, từ người trẻ đến khán giả yêu nhạc lâu năm.

Ca khúc nhanh chóng tạo trend trên TikTok bởi giai điệu "tằng tắng tăng".

Việc liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn cho thấy Vạn Sự Như Ý không chỉ là một sản phẩm mang tính thời điểm, mà còn phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của Trúc Nhân trong từng dự án. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị trí của nam ca sĩ trong dòng chảy nhạc Việt, đồng thời mở ra một khởi đầu thuận lợi cho hành trình âm nhạc trong năm mới.