Táo Xuân 2026: Hải Triều, Lê Khánh sẵn sàng “thả miếng”, dàn Hoa - Á hậu tham gia

HHTO - Táo Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ những ngôi sao gạo cội đến các diễn viên trẻ tiềm năng.

Năm nay, Táo Xuân trở lại với chủ đề Xuân Mới Vươn Mình, tập trung tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước, nhân văn. Ngày 12/1, toàn bộ ê-kíp và dàn nghệ sĩ đã có buổi gặp gỡ, đọc kịch bản và tập luyện đầu tiên.

Sau màn hóa thân thành công năm ngoái, NSƯT Kim Tử Long tiếp tục đồng hành cùng Táo Xuân với vai Ngọc Hoàng. Thiên Hậu - một trong những nhân vật quan trọng không thể thiếu của Táo Xuân sẽ do NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận.

Bên cạnh Ngọc Hoàng và Thiên Hậu, bộ ba Táo chính là linh hồn của mỗi mùa Táo Xuân. Năm nay, các vai diễn tiếp tục được thể hiện bởi những gương mặt quen thuộc. Diễn viên Hứa Minh Đạt hóa thân thành Táo Đỏ, Lê Khánh trở lại với hình tượng Táo Hồng và Tuấn Kiệt đảm nhận vai Táo Xanh. Cả ba đều là những nghệ sĩ đã từng đồng hành cùng Táo Xuân.

Trong đó, Hứa Minh Đạt và Lê Khánh là hai gương mặt gạo cội, từng thể hiện thành công vai Táo với lối diễn duyên dáng, chắc tay nghề và giàu kinh nghiệm. Tuấn Kiệt đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ triển vọng, góp thêm làn gió mới với phong cách diễn xuất linh hoạt, hài hước và duyên dáng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn và năng lượng trẻ trung được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn tung hứng ăn ý, mang đến tiếng cười và không khí sôi nổi đặc trưng.

Tại Táo Xuân Bính Ngọ 2026, diễn viên Tuấn Dũng sẽ hóa thân thành Nam Tào, mang đến hình ảnh chững chạc, điềm đạm, giữ nhịp cho toàn bộ diễn biến trên thiên đình. Đồng hành cùng anh là Su Su trong vai Bắc Đẩu, nhân vật giàu năng lượng, linh hoạt và duyên dáng, hứa hẹn tạo nên những lớp diễn đối đáp sinh động, giàu tính giải trí. Cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu hứa hẹn mang đến những màn tung hứng ăn ý, đồng thời giữ vai trò cầu nối giữa Ngọc Hoàng, bộ ba Táo và các tuyến nhân vật khác.

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 còn có sự tham gia của nhiều diễn viên quen thuộc: “Nam thần" Quốc Trường sẽ mang đến chương trình hình ảnh "quậy" và "chịu chơi" khác với những vai diễn quen thuộc trước đây. Hải Triều tiếp tục là cái tên đáng mong chờ với lối diễn duyên dáng, hài hước, luôn mang đến năng lượng dồi dào. Hay vợ chồng diễn viên Văn Anh - Tú Vi lần đầu cùng góp mặt, hứa hẹn đem sự ăn ý ngoài đời lên sân khấu.

Đáng chú ý, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Yến Nhi cùng các Á hậu Hera Ngọc Hằng và La Ngọc Phương Anh là những làn gió tươi mới cho chương trình năm nay. Lần đầu tiên tham gia, các Hoa - Á hậu và Nam vương có cơ hội thử sức, học hỏi từ dàn nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, các diễn viên Tuyền Mập, Bảo Chu, Phạm Yến, Hồng Trang cũng góp thêm màu sắc cho sân khấu, làm phong phú và sinh động hơn bức tranh tổng thể của Táo Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 16/2/2026, nhằm tối 29 Tết Âm lịch trên kênh THVL1.