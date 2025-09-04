Uyển Ân - Thuận Nguyễn nên duyên trong "Chị Ngã Em Nâng", đáp trả căng với Lê Khánh

HHTO - Trong dự án điện ảnh "Chị Ngã Em Nâng" dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10, Uyển Ân đóng cặp cùng Thuận Nguyễn, gây ấn tượng với màn đối đáp "một chín một mười" với chị chồng Lê Khánh.

Phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng vừa công bố teaser, mang đến nhiều lát cắt cao trào xảy ra giữa bốn nhân vật chính: Thương (Lê Khánh), Lực - em trai Thương (Thuận Nguyễn), Hải Âu - bạn gái Lực (Uyển Ân), Trường (Quốc Trường).

Teaser mở ra với bầu không khí căng thẳng cùng màn "đấu khẩu" giữa Thương - Lực - Hải Âu về chuyện đám cưới. Trong vai người chị, Lê Khánh lạnh lùng hỏi chuyện "Ai cho cưới mà cưới?" thì Uyển Ân không chịu thua, đanh đá đáp lại: "Em cũng chưa tính gì tới chuyện cưới sinh đâu, em theo chủ nghĩa tự do". Cô và Thuận Nguyễn còn có những màn kết hợp ăn ý để "chống" lại chị: "Sống cạnh nhau mà áp đặt là dở rồi", "Ảnh đâu khó chịu gì chị". Và chính những câu nói "đụng chạm" này đã khiến Quốc Trường phản ứng mạnh.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng: "Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ". Thuận Nguyễn chia sẻ, anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực trong phân cảnh này, vừa là một người em phản đối cách yêu thương của chị, vừa là chàng trai đứng ra bảo vệ bạn gái của mình trước những lời nói khịa, mỉa mai của chị hai.

Mạch cảm xúc đẫm màu bi kịch cũng là "đường xương sống" trong các tình huống được "nhá hàng" phía sau - khi liên tục có những cuộc cãi vã về tình cảm chị em ruột thịt lẫn tình yêu đôi lứa. Khán giả tò mò về kết quả tình yêu giữa Lực và Ân sau nhiều biến cố, hay sự thật đằng sau vụ tai nạn do Thương và Trường đã gián tiếp gây ra.

Bên cạnh đó, nhân vật của Thuận Nguyễn khép lại teaser bằng câu thoại: "Có gì mà chị không cấm", cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé trong tâm trạng bất lực khi "giọt nước tràn ly". Có lẽ với anh, cách yêu thương của người chị ruột không phải chỉ là quan tâm em trai, thể hiện trách nhiệm của người chị, mà là sự quản lý đến mức độ áp đặt khó chấp nhận.

Nếu như Lê Khánh đảm nhận một vai diễn nặng về tâm lý, phải lột tả trọn vẹn nỗi đau đớn tột cùng của nhân vật Thương qua từng ánh mắt, cử chỉ, từng giọt nước mắt rơi thì Uyển Ân ngược lại.

Ở phim này, Uyển Ân là một cô gái mang năng lượng "chữa lành", vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc. Hay trong phân cảnh chăm sóc bạn trai đang nằm trên giường bệnh, đối diện với sự mất bình tĩnh, xua đuổi của Thuận Nguyễn, Uyển Ân nhẹ nhàng xoa dịu: "Em sai với anh là thiệt nhưng em thương anh cũng là thiệt mà".