Cú ngã ồn ào của Thiên Ân: Chuyện nhỏ bị xé ra to chỉ vì chia sẻ của Kỳ Duyên?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hoa hậu Thiên Ân chẳng phải người đẹp đầu tiên bị vấp ngã trên sân khấu trao giải, nhưng không ít netizen cho rằng cách hành xử của một bộ phận cư dân mạng và "cô bạn thân" Kỳ Duyên lại khiến câu chuyện trở nên ồn ào theo cách không cần thiết.

Tại các lễ trao giải hay sự kiện, sao nữ thường mặc váy dạ hội cầu kỳ, dài thướt tha nên đôi khi không tránh khỏi bị vấp ngã khi đi cầu thang dẫn lên sân khấu. Hoa hậu Thiên Ân cũng gặp phải sự cố ấy trong một lễ trao giải mới tổ chức và Steven Nguyễn đi phía sau đã nhanh chóng đỡ nàng hậu. Nam diễn viên còn nhanh nhẹn chỉnh lại quai váy giúp Thiên Ân dù thực tế nàng hậu mặc váy trễ vai nên sau đó đã kéo xuống như cũ.

thien-an-1.jpg
Steven Nguyễn giúp đỡ Thiên Ân chỉnh lại váy áo.

Một số cư dân mạng khi xem clip đã cho rằng Thiên Ân phản ứng chưa khéo léo, khi gạt tay Steven Nguyễn ra trong khi anh chỉ đang muốn giúp cô. Trước ý kiến này, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng thanh minh rằng Thiên Ân bị ngại khi lần đầu gặp Steven Nguyễn.

thien-an-4.jpg
thien-an-2.jpg
Hoa hậu Kỳ Duyên thanh minh dùm cô bạn thân khi thấy ý kiến trái chiều.

Chia sẻ của Kỳ Duyên khiến mọi chuyện bỗng dưng trở nên ồn ào khi người thì cho rằng nàng hậu nói vậy là thiếu tế nhị với Steven Nguyễn, khiến cho nam diễn viên có ý tốt giúp Thiên Ân chỉnh lại trang phục cho kín đáo thì lại bị trách cứ. Chưa kể Kỳ Duyên còn nhầm tên Steven thành Seven nên mới gọi nam diễn viên là “Anh 7”. Nhưng cũng không ít người bênh vực, bởi thực tế Kỳ Duyên chỉ đang muốn bảo vệ Thiên Ân trước sự hiểu lầm, giải thích hộ Miss Grand Vietnam 2021 khi cô bị cho là lạnh lùng gạt tay Steven Nguyễn ngay trên sân khấu.

thien-an-7.jpg
Hoa hậu Thiên Ân cũng nhanh chóng nói đỡ cho Kỳ Duyên.

Hoa hậu Thiên Ân sau đó cũng đã lên tiếng “dập lửa” bằng việc khẳng định hành động của Steven Nguyễn rất dễ thương, cô tuy hoảng vì cú ngã nhưng vẫn rất biết ơn anh giúp đỡ. Còn Kỳ Duyên cũng không sai vì muốn bênh vực Thiên Ân khỏi các bình luận ác ý, để cô không còn bị netizen hiểu lầm.

qc-4358.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
