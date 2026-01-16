Đây mới là mỹ nam "hàng thật giá thật", để tóc bạc vẫn đẹp trai ít ai bì kịp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Quả đúng mỹ nam “hàng thật giá thật”, Trương Lăng Hách đã chứng minh người đẹp thì để tóc gì cũng vẫn đẹp.

Nhắc đến Trương Lăng Hách, ai cũng nghĩ ngay đến chàng nam thần mang đậm khí chất tổng tài, từ dáng đi đến gương mặt đều đậm vẻ sang trọng giàu có. Chẳng thế mà màn biểu diễn của nam diễn viên trong chương trình đón năm mới 2026 trên đài Hồ Nam từng được khen là “Trương Lăng Hách nhìn sang chảnh như xe Maybach”.

606897483-122205639182050077-5196746288329949954-n.jpg
607099286-122205638882050077-1752427329474047535-n.jpg
Trương Lăng Hách sang chảnh trong đêm nhạc

Ấy thế mà trong phim cổ trang Quy Loan vừa bấm máy, Trương Lăng Hách đã mạo hiểm từ bỏ thế mạnh “đóng vai nhà giàu” của mình. Nhân vật của anh là Tiêu Lệ, chàng trai có xuất thân dưới đáy xã hội khi mẹ là kỹ nữ, lớn lên giữa nghèo đói và sự coi thường của người khác. Lên 8 tuổi, Tiêu Lệ đã phải vào tù do đứng lên bảo vệ mẹ mà đánh người. Chẳng ngờ trong tù, Tiêu Lệ lại gặp được sư phụ, được truyền dạy võ công để sau này làm kẻ đòi nợ thuê.

quy-loan-5.jpg
quy-loan-10.jpg
Nam diễn viên đang đóng phim Quy Loan

Chẳng ngờ Tiêu Lệ vô tình cứu mạng công chúa Ôn Du của một vương triều đang lâm nguy, và hai người buộc phải kề vai sát cánh để cùng tìm cách sinh tồn.Vậy là một kẻ đầu đường xó chợ như Tiêu Lệ được số phận đưa đẩy, trở thành người hùng diệt kẻ phản quốc rồi lên ngôi, nắm giữ cả giang sơn.

Để vào vai chàng trai lớn lên trong bần hàn, Trương Lăng Hách đã chủ động tăng tới 8 kg cho có dáng vẻ một kẻ chẳng chăm lo cho bản thân. Tạo hình của anh cũng không còn trang phục “toát ra mùi tiền” với chất liệu gấm, nhung và thêu hoa văn tinh xảo như các phim khác. Thay vào đó là quần áo vải thô, không đồ phụ kiện trang trí.

quy-loan-7.jpg
quy-loan-8.jpg
quy-loan-2.jpg
Trương Lăng Hách lạ lẫm với tạo hình tóc bạc

Thậm chí Trương Lăng Hách còn xuất hiện trên trường quay với mái tóc điểm bạc cho thấy nhân vật Tiêu Lệ phải trải qua cuộc sống khó khăn, quá nhiều biến cố, lo nghĩ nhiều nên tóc bạc sớm và càng thêm phong trần. Nhưng dù có tạo hình nghèo khổ xơ xác, netizen vẫn công nhận Trương Lăng Hách vẫn đẹp trai hơn người, chuẩn mỹ nam “hàng thật giá thật”.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trương Lăng Hách #Quy Loan #phim Quy Loan #Trương Lăng Hách tóc bạc

