Girl From Nowhere có hai điều mới: Phần phim mới, Nanno cũng được "thay mới"

HHTO - Sau hơn 4 năm kể từ phần 2 lên sóng, siêu phẩm kinh dị học đường Thái Lan “Girl From Nowhere” sẽ trở lại với phần mới. Tuy nhiên, Nanno của phần mới không còn là Nanno của ngày hôm qua.

Bộ phim Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) là một series nổi tiếng của Thái Lan. Không chỉ gây sốt ở xứ chùa vàng, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi phát sóng trên Netflix. Phim đã lên sóng hai phần, với phần 1 chiếu năm 2018, phần 2 ra mắt năm 2021.

Lấy bối cảnh học đường Thái Lan nhưng Girl From Nowhere không phải là một phim “hồn nhiên, trong sáng”. Ngược lại, các câu chuyện được kể trong Girl From Nowhere vô cùng tăm tối.

Nhân vật trung tâm của loạt phim Girl From Nowhere là Nanno - một cô gái xinh đẹp, bí ẩn, thường xuất hiện trong trang phục nữ sinh. Không ai biết Nanno từ đâu đến, cô là ai, nhưng chắc chắn cô không phải là người bình thường. Nanno sở hữu những quyền năng mà người thường không thể có, ví dụ một trong số đó là bất tử.

Girl From Nowhere là một tập hợp gồm các câu chuyện nhỏ, xảy ra ở nhiều ngôi trường khác nhau ở Thái Lan, nơi Nanno xuất hiện là học sinh ở đó. Các câu chuyện được kể bóc tách, phơi bày những góc khuất tăm tối nhất của cả học sinh lẫn người lớn. Như quấy rối, bạo lực, thói tị nạnh, tính sĩ diện, lòng ham hư vinh, lối sống “phông bạt”... Ở đó, người ta có thể phạm phải những tội lỗi như nói dối, bôi nhọ, ăn cắp chất xám, cưỡng bức, thậm chí không ngần ngại xuống tay hại người. Và sự xuất hiện của Nanno như một người phán xử, mang theo nỗi ám ảnh cho những kẻ đã làm điều sai trái.

Trong Girl From Nowhere 2, một nữ sinh khác có tên là Yuri xuất hiện. Ban đầu, Yuri là một nữ sinh bình thường, bị sát hại, nhưng sau khi uống máu của Nanno đã sống lại, thậm chí còn có quyền năng tương tự Nanno. Phần 2 của phim đã khép lại với một Nanno có phần “mềm” hơn, có tính “người” hơn; còn Yuri trở nên tàn nhẫn hơn cả Nanno, nuôi tham vọng thay thế Nanno. Thậm chí Yuri còn “phát tán” máu của Nanno đến những kẻ muốn tự phán xử cho mình.

Yuri - một nhân vật xuất hiện trong phần 2.

Khi Girl From Nowhere 2 khép lại, nhiều netizen đã tò mò về sự phát triển của phần 3 (nếu có). Như liệu Nanno có trở thành người, liệu Nanno và Yuri có đối đầu? Cuối cùng, sau hơn bốn năm kể từ ngày phần 2 ra mắt, Girl From Nowhere đã sẵn sàng trở lại với phần phim mới. Tuy nhiên, đáng chú ý, đây không phải là phần 3, mà là một phần phim khởi động lại, được làm mới hoàn toàn, với tên gọi Girl From Nowhere: The Reset.

Becky Armstrong sẽ là Nanno mới.

Được biết, Girl From Nowhere: The Reset là một câu chuyện độc lập lấy bối cảnh ở một dòng thời gian khác. Dàn diễn viên của phần phim này cũng hoàn toàn khác. Theo đó, có thể hiểu Girl From Nowhere: The Reset vẫn khai thác các câu chuyện học đường tăm tối nhưng không có liên quan đến hai phần phim trước. Nanno vẫn sẽ trở lại nhưng không còn là Nanno của “ngày hôm qua”.

Người thủ vai Nanno của hai phần phim đầu của Girl From Nowhere là Chicha Amatayakul, nghệ danh Kitty. Sang phần phim mới Girl From Nowhere: The Reset, nữ diễn viên 23 tuổi người Thái gốc Anh Becky Armstrong sẽ trở thành Nanno mới. Becky được biết đến rộng khắp với vai diễn trong bộ phim “bách hợp” Gap (2022).

Kèm theo thông báo về sự ra mắt của Girl From Nowhere: The Reset, một poster với Becky Armstrong trong tạo hình của nhân vật Nanno cũng được công bố, với lời bình: “Khi cái ác hoành hành mỗi ngày, Nanno phải trở lại”.

Girl From Nowhere: The Reset sẽ được công chiếu ở Thái vào ngày 7/3/2026.