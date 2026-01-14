Con Kể Ba Nghe: Khi trái tim tràn đầy yêu thương nhưng khó nói thành lời

HHTO - Phim Con Kể Ba Nghe không chỉ lạ về bối cảnh thế giới xiếc đầy màu sắc, mà còn là câu chuyện nhân văn về hành trình kết nối, chữa lành chạm đến nhiều thế hệ khán giả.

Lấy bối cảnh thế giới xiếc rực rỡ sắc màu, Con Kể Ba Nghe mở ra câu chuyện xúc động về mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc, cũng là người cha đơn thân - và Minh (Hạo Khang), cậu con trai đang ở độ tuổi vị thành niên với nhiều tổn thương. Khi nhận ra con trai xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, ông Thái buộc phải đối diện với nỗi lo lớn nhất của đời làm cha.

Hai cha con nhiều yêu thương mà cũng đầy mâu thuẫn

Trong nỗ lực níu giữ sợi dây kết nối mong manh, người cha tìm mọi cách để bước vào thế giới của con nhưng càng cố gắng, ông càng nhận ra khoảng cách giữa hai cha con không thể được lấp đầy bằng sự áp đặt mù quáng, bảo thủ và cả thiếu hiểu biết. Từ đó, Con Kể Ba Nghe mở ra hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, nơi cha và con từng bước tìm lại sợi dây kết nối đã tưởng chừng đánh mất.

Ông Thái chẳng thể kết nối với con mình

Tránh được mô-típ bi kịch thường thấy ở những phim gia đình, Con Kể Ba Nghe chọn cho mình một hướng đi tươi sáng hơn. Các mâu thuẫn trong phim cũng được khai thác rất thực tế, đặc biệt là câu chuyện về khoảng cách thế hệ và sự bất lực của các thành viên trong gia đình khi yêu thương nhưng không biết cách bày tỏ.

Liệu hai cha con có thể vui vẻ bên nhau như ngày xưa?

Kiều Minh Tuấn tâm sự anh mất cha từ sớm, kỷ niệm giữa hai cha con quá ít. Bản thân nam diễn viên cũng chưa có con, nên để hóa thân vai người cha, Kiều Minh Tuấn chỉ có thể quan sát từ những người xung quanh. Diễn viên nhí Hạo Khang cũng có nhiều trăn trở, rằng nếu lỡ mai này mình lầm đường lạc lối như Minh trong phim thì có nhận được sự đồng hành của ba hay không.

Con Kể Ba Nghe nhẹ nhàng như một cái ôm, để chúng ta nhận ra rằng chỉ yêu thương là chưa đủ mà còn cần cả thời gian để lắng nghe và thấu hiểu. Và có những điều vẫn cần được nói ra chứ không thể mãi canh cánh trong lòng.