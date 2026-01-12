Tây Du Ký bản hoạt hình ra rạp Việt, một web phim "lậu" có động thái gây chú ý

HHTO - Sau một thời gian gây xôn xao trên mạng xã hội, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng - phiên bản Tây Du Ký hoạt hình độc lạ của thị trường Hoa ngữ chính thức "chốt lịch" chiếu rạp tại Việt Nam. Thông tin này gây bất ngờ với không ít khán giả, thậm chí còn tạo nên màn tương tác bất ngờ giữa... nhà rạp và một trang phim "lậu".

Trước thông tin Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng chiếu rạp Việt Nam, trang chuyên đăng phim "lậu" R. đã đăng tải quyết định ẩn bộ phim này đi như một hành động tôn trọng bản quyền. Sau khi công bố thông tin này, phía nhà rạp Lotte (cũng là đơn vị phát hành chính của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng ở Việt Nam) đã gửi phản hồi trong phần bình luận.

Trang phim "lậu" ẩn phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng trước yêu cầu từ rạp Lotte.

Bộ phim đã biến mất trên trang phim "lậu" R. này.

Vấn nạn web phim "lậu" tại Việt Nam đã và đang là một “căn bệnh mãn tính” của môi trường số, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu trí tuệ. Các trang web phát tán phim trái phép không chỉ làm thất thu doanh thu của nhà sản xuất, mà còn hình thành thói quen tiêu thụ nội dung miễn phí, thiếu tôn trọng chất xám sáng tạo trong một bộ phận người xem.

Để góp phần ngăn chặn triệt để, nhiều biện pháp đang được tiến hành song song và đồng bộ, từ ban hành khung hình phạt với chế tài xử lý mạnh tay, tăng cường biện pháp kỹ thuật nhằm chặn truy cập, đến công tác truyền thông - giáo dục đặc biệt cho giới trẻ để nâng cao nhận thức về tác hại của xem phim lậu nói riêng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung.

Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng là dự án thành công bùng nổ tại quề nhà.

Về phần Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, đây là bộ phim hoạt hình do Xưởng phim Hoạt hình Mỹ thuật Thượng Hải phối hợp với nhiều đối tác sản xuất, nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé tại quê nhà với doanh thu hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ (hơn 5600 tỷ đồng), lập kỷ lục cho phim hoạt hình 2D nội địa.

Nội dung phim kể về 4 tiểu yêu quái vô danh gồm yêu lợn, tinh cóc, tinh chồn và tinh tinh khỉ đột vốn bị xã hội xem thường và phải rời Núi Lãng Lãng. Để tìm ý nghĩa mới trong cuộc sống, cả nhóm cải trang thành thầy trò Đường Tăng và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hành trình của nhóm tiểu yêu quái đầy ắp những tình huống hài hước, thử thách và cảm động, đồng thời ẩn chứa thông điệp về giá trị của con người bình thường, nhờ đó mà gây sốt mạng xã hội.