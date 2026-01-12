Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Tây Du Ký bản hoạt hình ra rạp Việt, một web phim "lậu" có động thái gây chú ý

Thiện Dư

HHTO - Sau một thời gian gây xôn xao trên mạng xã hội, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng - phiên bản Tây Du Ký hoạt hình độc lạ của thị trường Hoa ngữ chính thức "chốt lịch" chiếu rạp tại Việt Nam. Thông tin này gây bất ngờ với không ít khán giả, thậm chí còn tạo nên màn tương tác bất ngờ giữa... nhà rạp và một trang phim "lậu".

614165810-1205526228386506-6690910376264148593-n.jpg

Trước thông tin Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng chiếu rạp Việt Nam, trang chuyên đăng phim "lậu" R. đã đăng tải quyết định ẩn bộ phim này đi như một hành động tôn trọng bản quyền. Sau khi công bố thông tin này, phía nhà rạp Lotte (cũng là đơn vị phát hành chính của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng ở Việt Nam) đã gửi phản hồi trong phần bình luận.

photo-6280302863745486140-ydd.jpg
Trang phim "lậu" ẩn phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng trước yêu cầu từ rạp Lotte.
photo-6280302863745486154-y.jpg
Bộ phim đã biến mất trên trang phim "lậu" R. này.

Vấn nạn web phim "lậu" tại Việt Nam đã và đang là một “căn bệnh mãn tính” của môi trường số, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu trí tuệ. Các trang web phát tán phim trái phép không chỉ làm thất thu doanh thu của nhà sản xuất, mà còn hình thành thói quen tiêu thụ nội dung miễn phí, thiếu tôn trọng chất xám sáng tạo trong một bộ phận người xem.

Để góp phần ngăn chặn triệt để, nhiều biện pháp đang được tiến hành song song và đồng bộ, từ ban hành khung hình phạt với chế tài xử lý mạnh tay, tăng cường biện pháp kỹ thuật nhằm chặn truy cập, đến công tác truyền thông - giáo dục đặc biệt cho giới trẻ để nâng cao nhận thức về tác hại của xem phim lậu nói riêng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung.

yao-chinese-folktales-nobody-box.jpg
nobody-h-2025.jpg
nobody-laughter-and-struggle-in.jpg
Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng là dự án thành công bùng nổ tại quề nhà.

Về phần Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, đây là bộ phim hoạt hình do Xưởng phim Hoạt hình Mỹ thuật Thượng Hải phối hợp với nhiều đối tác sản xuất, nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé tại quê nhà với doanh thu hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ (hơn 5600 tỷ đồng), lập kỷ lục cho phim hoạt hình 2D nội địa.

Nội dung phim kể về 4 tiểu yêu quái vô danh gồm yêu lợn, tinh cóc, tinh chồn và tinh tinh khỉ đột vốn bị xã hội xem thường và phải rời Núi Lãng Lãng. Để tìm ý nghĩa mới trong cuộc sống, cả nhóm cải trang thành thầy trò Đường Tăng và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hành trình của nhóm tiểu yêu quái đầy ắp những tình huống hài hước, thử thách và cảm động, đồng thời ẩn chứa thông điệp về giá trị của con người bình thường, nhờ đó mà gây sốt mạng xã hội.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng #Tây Du Ký

Xem thêm

Cùng chuyên mục