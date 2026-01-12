Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

One Punch Man mùa 3 bất ngờ công bố tập mới, có "giữ chuỗi" anime tệ nhất năm?

Thiện Dư

HHTO - Thông tin về phần 2 của One Punch Man mùa 3 chính thức "chốt lịch" ra mắt khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tập cuối phần 1 ra mắt, nhà sản xuất One Punch Man - hãng J.C. Staff bất ngờ công bố tiếp tục chuyển thể phần 2 của mùa 3, xoay quanh tuyến cốt truyện Hiệp Hội Quái Vật. Dự án này dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2027, nối tiếp hành trình của Saitama và đồng đội trên màn nhỏ.

dtocmcu3ptmi2u2qyzzsvj.jpg

Như vậy, khán giả sẽ phải chờ khoảng 2 năm để chính thức xem được One Punch Man mùa 3 phần 2. Khoảng thời gian sản xuất dài hơn dự kiến là động thái cần thiết sau khi phần 1 nhận phải hàng loạt chỉ trích gay gắt về chất lượng hoạt hình. Nhiều ý kiến thẳng thắn gọi đây là một trong những mùa anime tệ nhất, dẫn đến quyết định trì hoãn để cải thiện xứng tầm với truyện tranh gốc.

one-punch-man-3.jpg

Bên cạnh Saitama, Genos, phản diện Garou... vốn đang là tâm điểm của câu chuyện, One Punch Man mùa 3 phần 2 còn mang đến "đất diễn" đáng chú ý hơn cho các anh hùng hạng S như Silver Fang, Terrible Tornado, Zombieman và Atomic Samurai, đánh dấu giai đoạn quyết liệt và gay cấn của chương Hiệp Hội Quái Vật. Phần này tập trung khai thác cao trào với hàng loạt trận chiến quy mô lớn, và chắc chắn không thiếu những pha hành động đỉnh cao. Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là cuộc đối đầu giữa Saitama và Garou, khoảnh khắc mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

garou-vs-saitama-in-one-punch-ma.jpg

Với thời gian sản xuất kéo dài và áp lực lớn từ phía người hâm mộ, One Punch Man mùa 3 phần 2 không chỉ đơn thuần là phần tiếp theo của câu chuyện, mà còn được là "pha chuộc lỗi" duy nhất để cứu vãn danh tiếng phim sau những tranh cãi liên tiếp. Trước đó, phần đầu của One Punch Man mùa 3 đã thu về nhiều đánh giá tiêu cực, thậm chí được chấm điểm thấp nhất bởi IMDb.

2.jpg
One Punch Man mùa 3 khởi đầu với số điểm "thấp chạm đáy". Nguồn: IMDb

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng với lần trở lại này của One Punch Man, nhất là về mặt kỹ xảo hình ảnh. Nhiều cảnh phim được xây dựng vụng về, qua loa, thậm chí chẳng khác nào "slide thuyết trình" đại học. Nhiều trang đánh giá thậm chí còn xếp One Punch Man mùa 3 đứng đầu danh sách anime tệ và gây thất vọng nhất năm 2025.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#One Punch Man #One Punch Man mùa 3 #One Punch Man mùa 3 - phần 2 #anime #Saitama

Xem thêm

Cùng chuyên mục