One Punch Man mùa 3 bất ngờ công bố tập mới, có "giữ chuỗi" anime tệ nhất năm?

Chỉ một thời gian ngắn sau khi tập cuối phần 1 ra mắt, nhà sản xuất One Punch Man - hãng J.C. Staff bất ngờ công bố tiếp tục chuyển thể phần 2 của mùa 3, xoay quanh tuyến cốt truyện Hiệp Hội Quái Vật. Dự án này dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2027, nối tiếp hành trình của Saitama và đồng đội trên màn nhỏ.

Như vậy, khán giả sẽ phải chờ khoảng 2 năm để chính thức xem được One Punch Man mùa 3 phần 2. Khoảng thời gian sản xuất dài hơn dự kiến là động thái cần thiết sau khi phần 1 nhận phải hàng loạt chỉ trích gay gắt về chất lượng hoạt hình. Nhiều ý kiến thẳng thắn gọi đây là một trong những mùa anime tệ nhất, dẫn đến quyết định trì hoãn để cải thiện xứng tầm với truyện tranh gốc.

Bên cạnh Saitama, Genos, phản diện Garou... vốn đang là tâm điểm của câu chuyện, One Punch Man mùa 3 phần 2 còn mang đến "đất diễn" đáng chú ý hơn cho các anh hùng hạng S như Silver Fang, Terrible Tornado, Zombieman và Atomic Samurai, đánh dấu giai đoạn quyết liệt và gay cấn của chương Hiệp Hội Quái Vật. Phần này tập trung khai thác cao trào với hàng loạt trận chiến quy mô lớn, và chắc chắn không thiếu những pha hành động đỉnh cao. Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là cuộc đối đầu giữa Saitama và Garou, khoảnh khắc mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Với thời gian sản xuất kéo dài và áp lực lớn từ phía người hâm mộ, One Punch Man mùa 3 phần 2 không chỉ đơn thuần là phần tiếp theo của câu chuyện, mà còn được là "pha chuộc lỗi" duy nhất để cứu vãn danh tiếng phim sau những tranh cãi liên tiếp. Trước đó, phần đầu của One Punch Man mùa 3 đã thu về nhiều đánh giá tiêu cực, thậm chí được chấm điểm thấp nhất bởi IMDb.

One Punch Man mùa 3 khởi đầu với số điểm "thấp chạm đáy". Nguồn: IMDb

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng với lần trở lại này của One Punch Man, nhất là về mặt kỹ xảo hình ảnh. Nhiều cảnh phim được xây dựng vụng về, qua loa, thậm chí chẳng khác nào "slide thuyết trình" đại học. Nhiều trang đánh giá thậm chí còn xếp One Punch Man mùa 3 đứng đầu danh sách anime tệ và gây thất vọng nhất năm 2025.