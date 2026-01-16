Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim giờ vàng VTV gây tranh cãi vì tình tiết “muốn tạo drama nhưng quá cũ kỹ”

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tình tiết mới xuất hiện trong phim Gia Đình Trái Dấu khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng biên kịch phim giờ vàng VTV đang lạm dụng câu chuyện ngoại tình để tạo drama.

Gia Đình Trái Dấu không phải là một phim hot trên sóng VTV lúc này với kịch bản nhiều tình tiết gượng ép, nhân vật có tính cách kỳ cục nhưng vẫn có điểm cộng là gia đình ông Phi - bà Ánh rất đầm ấm, hạnh phúc. Ông Phi luôn yêu thương vợ dù bà Ánh nhõng nhẽo, bốc đồng, hay hờn dỗi như trẻ con. Ngược lại, bà Ánh lúc nào cũng yêu thương tôn trọng chồng ngay cả khi ông Phi thất nghiệp chẳng còn gì trong tay.

gia-dinh-trai-dau-3.jpg
Hai vợ chồng vẫn hạnh phúc dù ông Phi thất nghiệp.

Khán giả đang nghĩ Gia Đình Trái Dấu là một phim chữa lành về một gia đình luôn gắn bó với nhau, dù có biến cố ập đến liên tiếp thì bố mẹ con cái vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cả nhà, các con biết chuyện bố mất việc đã nhanh chóng tìm việc làm thêm để đỡ đần, vợ cũng tìm cách kiếm tiền bằng đủ mọi nghề. Và đến lúc gia đình ông Phi bà Ánh bắt đầu ổn định thì biên kịch lại quăng ra một drama từ trên trời rơi xuống.

gia-dinh-trai-dau-4.jpg
Nhưng biên kịch vẫn tạo drama đầy cũ kỹ cho phim.

Đó là việc ông Phi từng có quan hệ mờ ám với đồng nghiệp, có một đứa con rơi mà không biết. Đến khi người này qua đời, ông Phi đến viếng mới gặp con gái ruột. Ông Phi không thể bỏ rơi cô bé mồ côi mới 10 tuổi, bà Ánh thì không thể chấp nhận sự thực này nên kiên quyết đòi ly hôn. Còn hai con của ông Phi lại thương cảm cô em gái cùng cha khác mẹ nên ra tay cưu mang chăm sóc.

gia-dinh-trai-dau-7.jpg
gia-dinh-trai-dau-6.jpg
Một bộ phim đang nhẹ nhàng vui vẻ lại hóa bi kịch như nhiều phim khác.

Còn nhiều khán giả thì không chấp nhận nổi tình tiết này, khi phim Việt giờ vàng đang bị lạm dụng chuyện ngoại tình, kịch bản nào cũng phải cho gia đình xào xáo khi chồng hoặc vợ có người khác. Netizen cho rằng tạo sóng gió, kịch tính bằng chi tiết ngoại tình đã quá nhàm chán, gây mệt mỏi ức chế. Trong khi gia đình mâu thuẫn vì rất nhiều lý do, thì phim VTV vẫn cứ quẩn quanh với mô-típ chồng ngoại tình, vợ đau khổ đòi ly hôn sau đó sẽ nghĩ lại để gia đình đầm ấm như xưa.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim VTV #Gia Đình Trái Dấu #phim giờ vàng VTV #phim VTV drama

Xem thêm

Cùng chuyên mục