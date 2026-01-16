Phim giờ vàng VTV gây tranh cãi vì tình tiết “muốn tạo drama nhưng quá cũ kỹ”

Gia Đình Trái Dấu không phải là một phim hot trên sóng VTV lúc này với kịch bản nhiều tình tiết gượng ép, nhân vật có tính cách kỳ cục nhưng vẫn có điểm cộng là gia đình ông Phi - bà Ánh rất đầm ấm, hạnh phúc. Ông Phi luôn yêu thương vợ dù bà Ánh nhõng nhẽo, bốc đồng, hay hờn dỗi như trẻ con. Ngược lại, bà Ánh lúc nào cũng yêu thương tôn trọng chồng ngay cả khi ông Phi thất nghiệp chẳng còn gì trong tay.

Hai vợ chồng vẫn hạnh phúc dù ông Phi thất nghiệp.

Khán giả đang nghĩ Gia Đình Trái Dấu là một phim chữa lành về một gia đình luôn gắn bó với nhau, dù có biến cố ập đến liên tiếp thì bố mẹ con cái vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cả nhà, các con biết chuyện bố mất việc đã nhanh chóng tìm việc làm thêm để đỡ đần, vợ cũng tìm cách kiếm tiền bằng đủ mọi nghề. Và đến lúc gia đình ông Phi bà Ánh bắt đầu ổn định thì biên kịch lại quăng ra một drama từ trên trời rơi xuống.

Nhưng biên kịch vẫn tạo drama đầy cũ kỹ cho phim.

Đó là việc ông Phi từng có quan hệ mờ ám với đồng nghiệp, có một đứa con rơi mà không biết. Đến khi người này qua đời, ông Phi đến viếng mới gặp con gái ruột. Ông Phi không thể bỏ rơi cô bé mồ côi mới 10 tuổi, bà Ánh thì không thể chấp nhận sự thực này nên kiên quyết đòi ly hôn. Còn hai con của ông Phi lại thương cảm cô em gái cùng cha khác mẹ nên ra tay cưu mang chăm sóc.

Một bộ phim đang nhẹ nhàng vui vẻ lại hóa bi kịch như nhiều phim khác.

Còn nhiều khán giả thì không chấp nhận nổi tình tiết này, khi phim Việt giờ vàng đang bị lạm dụng chuyện ngoại tình, kịch bản nào cũng phải cho gia đình xào xáo khi chồng hoặc vợ có người khác. Netizen cho rằng tạo sóng gió, kịch tính bằng chi tiết ngoại tình đã quá nhàm chán, gây mệt mỏi ức chế. Trong khi gia đình mâu thuẫn vì rất nhiều lý do, thì phim VTV vẫn cứ quẩn quanh với mô-típ chồng ngoại tình, vợ đau khổ đòi ly hôn sau đó sẽ nghĩ lại để gia đình đầm ấm như xưa.